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05.07.2024 17:00 – FT 0 : 1
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
05 июля 2024, 20:45 |
918
0

Карпаты в контрольном матче уступили Металлисту 1925

Команда Первой лиги обыграла соперника из элиты

05 июля 2024, 20:45 |
918
0
Карпаты в контрольном матче уступили Металлисту 1925
ФК Карпаты

«Металлист 1925», который по итогам сезона вылетел из УПЛ в Первую лигу, в контрольном матче обыграл «Карпаты», которые как раз поднялись в элиту.

Харьковчане выиграли со счетом 1:0 благодаря автоголу Сухаря.

Контрольный матч

Карпаты – Металлист 1925 0:1
Гол: Сухарь, 44 (автогол)

Карпаты (футболки белые): Кемкин, Сакив (Катрич 59) Сухарь, Бабогло, Полегенько, Костенко (Скороход 75), Чех, Чачуа (к) (Шах 59), Подлепенец (Тлумак 59), Кузык (Резник 66), Невес (Сидун 59)

Металлист 1925 (футболки синие): Мозиль, Безуглый, Имереков (к), Кравец (Курило 75), Капинус, Юрченко (ИНП 70), Жичиков (Борячук 46), Гармаш, Чурко (Панченко 78), Стень, Сидоров (Овусу, 64)

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Карпаты Львов Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
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