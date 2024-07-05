Карпаты в контрольном матче уступили Металлисту 1925

«Металлист 1925», который по итогам сезона вылетел из УПЛ в Первую лигу, в контрольном матче обыграл «Карпаты», которые как раз поднялись в элиту.

Харьковчане выиграли со счетом 1:0 благодаря автоголу Сухаря.

Контрольный матч

Карпаты – Металлист 1925 0:1

Гол: Сухарь, 44 (автогол)

Карпаты (футболки белые): Кемкин, Сакив (Катрич 59) Сухарь, Бабогло, Полегенько, Костенко (Скороход 75), Чех, Чачуа (к) (Шах 59), Подлепенец (Тлумак 59), Кузык (Резник 66), Невес (Сидун 59)

Металлист 1925 (футболки синие): Мозиль, Безуглый, Имереков (к), Кравец (Курило 75), Капинус, Юрченко (ИНП 70), Жичиков (Борячук 46), Гармаш, Чурко (Панченко 78), Стень, Сидоров (Овусу, 64)