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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
03.07.2024 17:00 – FT 3 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 21:47 | Обновлено 03 июля 2024, 22:09
219
0

Львовские Карпаты в спарринге уверенно обыграли Минай

Голы у победителей забили Тарас Сакив, Павел Полегенько, Вадим Сидун

03 июля 2024, 21:47 | Обновлено 03 июля 2024, 22:09
219
0
Львовские Карпаты в спарринге уверенно обыграли Минай
ФК Карпаты Львов

3 июля Львовские Карпаты провели первый контрольный поединок во время подготовки к сезону 2024/25. Матч против Миная на тренировочной базе в Бартате завершился победой львов со счетом 3:1.

Львы проводили свой стартовый матч в рамках подготовки к новому сезону. Первые моменты создали именно карпатовцы. Сначала на 9-й минуте Ян Костенко решился на удар с дальней дистанции, однако Евгений Скиба заблокировал попытку хавбека.

Вскоре на 20-й минуте Юрий Тлумак получил мяч на подступах к штрафной и неожиданно пробил – выше ворот. Дождливая погода не способствовала открытому и быстрому футболу, поэтому футболисты создавали очень мало моментов. Ближе к середине тайма они адаптировались к мокрому газону.

Первыми отличились гости. Артур Ременяк воспользовался ошибкой обороны Карпат и отдал пас на Егора Гуничева. Форвард пробил в касание с близкого расстояния и открыл счет в матче.

Подопечные Желько Любеновича не смогли надолго удержать преимущество в счете и уже на 24-й минуте львы отыгрались. Игорь Невес заработал опасный штрафной удар, который принялся исполнять Тарас Саков. Защитник нанес прицельный выстрел в угол ворот Александра Бандуры и сравнял счет – 1:1.

После перерыва тренерский штаб львовян сменил всех полевых игроков и существенно омолодил команду. На 54-й минуте зелено-белые провели позиционную атаку, которую завершал Александр Фетько. Полузащитник нанес сильный удар по центру ворот, но Бандура зафиксировал мяч.

Подопечные Мирона Маркевича смогли выйти вперед на 65-й минуте. Артур Шах получил передачу в штрафной и под давлением нескольких игроков Миная смог протолкнуть мяч на Павла Полегенько. Правый фулбек мощно пробил в ближний угол ворот – на этот раз Бандура оказался бессилен и не смог отразить выстрел Павла.

На 70-й минуте недавно присоединившийся к команде Орест Кузык выполнил навес с углового, адресатом которого стал Вадим Сидун. Форвард удачно сыграл на ближней стойке и головой переправил мяч в сетку ворот – 3:1. На 72-й минуте закарпатовцы чуть не отквитали один гол. После навесной подачи коварный удар нанес Марьян Бац, однако Кожухар уверенно сыграл на линии.

В конце встречи дубль оформить мог Сидун, но его удар из-под перекладины потянул Бандура. До завершения поединка Карпаты владели инициативой, но больше не забивали. В итоге – победа 3:1 в контрольном матче над Минаем.

Товарищеский матч. Бартатов, 3 июля

17:00. Карпаты Львов – Минай – 3:1

Голы: Сакив, 24, Полегенько, 65, Сидун, 70 – Гуничев, 22.

Карпаты (1-й тайм): Кожухарь, Сакив, Черненко, Бабогло, Кокодиняк, Чех, Альварес, Чачуа, Костенко, Игорь Невес, Тлумак.

Карпаты (2-й тайм): Кожухарь, Катрич, Сухарь, Полегенько, Шах, Мельниченко, Фетько (Скороход, 77), Кузык, Подлепенец, Сидун, игрок на просмотре (Резник, 74).

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Николай Степанюк Источник: ФК Карпаты Львов
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