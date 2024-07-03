Карпаты Львов

Товарищеские матчи
03.07.2024 17:00 - : -
Украина. Первая лига03 июля 2024, 07:42 | Обновлено 03 июля 2024, 07:44
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Карпаты – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Львовская команда открывает программу летних спаррингов
03 июля 2024, 07:42 | Обновлено 03 июля 2024, 07:44
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В среду, 3 июля, состоится товарищеский матч, в котором отношения между собой выяснят львовские «Карпаты» и «Минай».
Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.
Для львовской команды предстоящий поединок станет первым летним спаррингом 2024 года. Команда Мирона Маркевича, напомним, начала предсезонную подготовку 25 июня. Она готовится к новому сезону, который проведет в Украинской Премьер-лиге, откуда, как известно, «Минай» вылетел по итогам кампании-2023/2024.
Карпаты – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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