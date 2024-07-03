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Карпаты Львов
03.07.2024 17:00 - : -
Минай
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Украина. Первая лига
03 июля 2024, 07:42 | Обновлено 03 июля 2024, 07:44
104
0

Карпаты – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Львовская команда открывает программу летних спаррингов

03 июля 2024, 07:42 | Обновлено 03 июля 2024, 07:44
104
0
Карпаты – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

В среду, 3 июля, состоится товарищеский матч, в котором отношения между собой выяснят львовские «Карпаты» и «Минай».

Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

Для львовской команды предстоящий поединок станет первым летним спаррингом 2024 года. Команда Мирона Маркевича, напомним, начала предсезонную подготовку 25 июня. Она готовится к новому сезону, который проведет в Украинской Премьер-лиге, откуда, как известно, «Минай» вылетел по итогам кампании-2023/2024.

Карпаты – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник: Карпаты близки к подписанию футболиста Днепра-1
учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Карпаты Львов Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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