Игроки Карпат вернулись из отпуска
Львовяне начали подготовку к новому сезону
Во вторник, 25 июня, игроки львовских «Карпат» вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону.
Сначала команда прошла медицинский осмотр во Львовском областном врачебно-физкультурном диспансере. Затем на клубной базе в Бартатове игроки «Карпат» провели тестирование и выполняли физические упражнения.
Уже с 27 июня «львы» начали тренировочный процесс. В июле львов ожидает серия контрольных матчей, которые будут проходить во Львове и Бартате. Первый из них – спарринг 3 июля с «Минаем».
Напомним, ранее львовьяне отказались от сборов в Словении и проведут их в Украине.
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