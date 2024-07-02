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Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 02:40 | Обновлено 02 июля 2024, 02:45
36
0

Игроки Карпат вернулись из отпуска

Львовяне начали подготовку к новому сезону

02 июля 2024, 02:40 | Обновлено 02 июля 2024, 02:45
36
0
Игроки Карпат вернулись из отпуска
Карпаты Львов

Во вторник, 25 июня, игроки львовских «Карпат» вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону.

Сначала команда прошла медицинский осмотр во Львовском областном врачебно-физкультурном диспансере. Затем на клубной базе в Бартатове игроки «Карпат» провели тестирование и выполняли физические упражнения.

Уже с 27 июня «львы» начали тренировочный процесс. В июле львов ожидает серия контрольных матчей, которые будут проходить во Львове и Бартате. Первый из них – спарринг 3 июля с «Минаем».

Напомним, ранее львовьяне отказались от сборов в Словении и проведут их в Украине.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов
Сергей Рипьюк Источник: ФК Карпаты Львов
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