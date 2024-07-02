Игроки Карпат вернулись из отпуска

Во вторник, 25 июня, игроки львовских «Карпат» вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону.

Сначала команда прошла медицинский осмотр во Львовском областном врачебно-физкультурном диспансере. Затем на клубной базе в Бартатове игроки «Карпат» провели тестирование и выполняли физические упражнения.

Уже с 27 июня «львы» начали тренировочный процесс. В июле львов ожидает серия контрольных матчей, которые будут проходить во Львове и Бартате. Первый из них – спарринг 3 июля с «Минаем».

Напомним, ранее львовьяне отказались от сборов в Словении и проведут их в Украине.