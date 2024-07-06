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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
03.07.2024 17:00 – FT 3 : 1
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 июля 2024, 04:31 | Обновлено 06 июля 2024, 04:42
82
0

Карпаты – Минай – 3:1. Первый спарринг львов перед УПЛ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

06 июля 2024, 04:31 | Обновлено 06 июля 2024, 04:42
82
0
Карпаты – Минай – 3:1. Первый спарринг львов перед УПЛ. Видео голов и обзор
ФК Карпаты Львов

3 июля львовские Карпаты провели первый контрольный поединок во время подготовки к сезону 2024/25.

Матч против Миная на тренировочной базе в Бартатове завершился победой львов со счетом 3:1.

Это был первый спарринг Карпат перед стартом в УПЛ.

Товарищеский матч. Бартатов, 3 июля

17:00. Карпаты Львов – Минай – 3:1

Голы: Сакив, 24, Полегенько, 65, Сидун, 70 – Гуничев, 22.

Видео голов и обзор матча

Видеотрансляция матча

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Николай Степанюк Источник: ФК Карпаты Львов
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