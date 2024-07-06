Карпаты – Минай – 3:1. Первый спарринг львов перед УПЛ. Видео голов и обзор

3 июля львовские Карпаты провели первый контрольный поединок во время подготовки к сезону 2024/25.

Матч против Миная на тренировочной базе в Бартатове завершился победой львов со счетом 3:1.

Это был первый спарринг Карпат перед стартом в УПЛ.

Товарищеский матч. Бартатов, 3 июля

17:00. Карпаты Львов – Минай – 3:1

Голы: Сакив, 24, Полегенько, 65, Сидун, 70 – Гуничев, 22.

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Видео голов и обзор матча

Видеотрансляция матча