Товарищеские матчи
03.07.2024 17:00 – FT 3 : 1
Украина. Премьер лига06 июля 2024, 04:31 | Обновлено 06 июля 2024, 04:42
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Карпаты – Минай – 3:1. Первый спарринг львов перед УПЛ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча
06 июля 2024, 04:31 | Обновлено 06 июля 2024, 04:42
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3 июля львовские Карпаты провели первый контрольный поединок во время подготовки к сезону 2024/25.
Матч против Миная на тренировочной базе в Бартатове завершился победой львов со счетом 3:1.
Это был первый спарринг Карпат перед стартом в УПЛ.
Товарищеский матч. Бартатов, 3 июля
17:00. Карпаты Львов – Минай – 3:1
Голы: Сакив, 24, Полегенько, 65, Сидун, 70 – Гуничев, 22.
Читайте также:Львовские Карпаты в спарринге уверенно обыграли Минай
Видео голов и обзор матча
Видеотрансляция матча
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