Муж Свитолиной вылетел из Уимблдона-2024, проиграв 10-й ракетке мира
Гаэль Монфис не сумел одолеть Григора Димитрова в 1/16 финала мейджора
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 33), который по совместительству является мужем Элины Свитолиной, завершил выступления на Уимблдоне-2024.
В 1/16 финала француз в трех сетах проиграл Григору Димитрову (Болгария, ATP 10) за 1 час и 47 минут.
Уимблдон-2024. 1/16 финала
Григор Димитров (Болгария) [10] – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:4, 6:3
Это была 6-я встреча соперников, Димитров выиграл 2-й очный поединок.
В следующем раунде Уимблдонского турнира Димитров сыграет либо против Ян-Леннарда Штруффа, либо против Даниила Медведева.
Свитолина проведет поединок 1/16 финала завтра, 6 июля. Элина выйдет на корт против Онс Жабер.
Видеообзор матча:
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