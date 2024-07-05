Муж Свитолиной вылетел из Уимблдона-2024, проиграв 10-й ракетке мира

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 33), который по совместительству является мужем Элины Свитолиной, завершил выступления на Уимблдоне-2024.

В 1/16 финала француз в трех сетах проиграл Григору Димитрову (Болгария, ATP 10) за 1 час и 47 минут.

Уимблдон-2024. 1/16 финала

Григор Димитров (Болгария) [10] – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:4, 6:3

Это была 6-я встреча соперников, Димитров выиграл 2-й очный поединок.

В следующем раунде Уимблдонского турнира Димитров сыграет либо против Ян-Леннарда Штруффа, либо против Даниила Медведева.

Свитолина проведет поединок 1/16 финала завтра, 6 июля. Элина выйдет на корт против Онс Жабер.

Видеообзор матча: