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Уимблдон
05 июля 2024, 19:35 |
206
0

Муж Свитолиной вылетел из Уимблдона-2024, проиграв 10-й ракетке мира

Гаэль Монфис не сумел одолеть Григора Димитрова в 1/16 финала мейджора

05 июля 2024, 19:35 |
206
0
Муж Свитолиной вылетел из Уимблдона-2024, проиграв 10-й ракетке мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Григор Димитров

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 33), который по совместительству является мужем Элины Свитолиной, завершил выступления на Уимблдоне-2024.

В 1/16 финала француз в трех сетах проиграл Григору Димитрову (Болгария, ATP 10) за 1 час и 47 минут.

Уимблдон-2024. 1/16 финала

Григор Димитров (Болгария) [10] – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:4, 6:3

Это была 6-я встреча соперников, Димитров выиграл 2-й очный поединок.

В следующем раунде Уимблдонского турнира Димитров сыграет либо против Ян-Леннарда Штруффа, либо против Даниила Медведева.

Свитолина проведет поединок 1/16 финала завтра, 6 июля. Элина выйдет на корт против Онс Жабер.

Видеообзор матча:

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Григор Димитров Гаэль Монфис Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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pzs123456
Хреновый теннисист. Да и ещё муж нашей Свитолиной. Какой муж такой и теннис.
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