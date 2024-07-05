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  4. Хавбек Аргентины: «Наш вратарь – просто животное. Пенальти с ним – безумие»
Кубок Америки
05 июля 2024, 19:30 |
585
2

Хавбек Аргентины: «Наш вратарь – просто животное. Пенальти с ним – безумие»

Де Пауль восхищен игрой Мартинеса в воротах

05 июля 2024, 19:30 |
585
2
Хавбек Аргентины: «Наш вратарь – просто животное. Пенальти с ним – безумие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль своеобразно оценил действия вратаря Эмилиано Мартинеса, который в матче Копа Америка с Эквадором выиграл очередную серию пенальти и помог команде выйти в полуфинал.

«Он просто животное в воротах. То, что он делает в серии пенальти – это безумие. Он заслужил свой успех, он обожает играть за сборную».

«Эмилиано дает нам невероятную уверенность в себе и спокойствие», – сказал де Пауль.

Сам Мартинес заявил, что «наша команда еще не готова ехать домой».

Вратарь, среди прочего, выиграл серию пенальти в финале ЧМ-2022.

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Родриго Де Пауль Эмилиано Мартинес сборная Аргентины по футболу Копа Америка
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 2
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Ron Noiill
Те що воно тварина, вже давно весь світ побачив, незважаючи на те як воно стоїть.
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+2
Gloozd Gloozd
нема сечі терпіти пекельні борошна, тобто переклад на українську через гугл від спорт.юа
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+1
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