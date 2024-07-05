Хавбек Аргентины: «Наш вратарь – просто животное. Пенальти с ним – безумие»
Де Пауль восхищен игрой Мартинеса в воротах
Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль своеобразно оценил действия вратаря Эмилиано Мартинеса, который в матче Копа Америка с Эквадором выиграл очередную серию пенальти и помог команде выйти в полуфинал.
«Он просто животное в воротах. То, что он делает в серии пенальти – это безумие. Он заслужил свой успех, он обожает играть за сборную».
«Эмилиано дает нам невероятную уверенность в себе и спокойствие», – сказал де Пауль.
Сам Мартинес заявил, что «наша команда еще не готова ехать домой».
Вратарь, среди прочего, выиграл серию пенальти в финале ЧМ-2022.
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