Хавбек Аргентины: «Наш вратарь – просто животное. Пенальти с ним – безумие»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль своеобразно оценил действия вратаря Эмилиано Мартинеса, который в матче Копа Америка с Эквадором выиграл очередную серию пенальти и помог команде выйти в полуфинал.

«Он просто животное в воротах. То, что он делает в серии пенальти – это безумие. Он заслужил свой успех, он обожает играть за сборную».

«Эмилиано дает нам невероятную уверенность в себе и спокойствие», – сказал де Пауль.

Сам Мартинес заявил, что «наша команда еще не готова ехать домой».

Вратарь, среди прочего, выиграл серию пенальти в финале ЧМ-2022.