Ростислав ЛЯХ: «Очень обидно, что «Рух» не попал в еврокубки»

Защитник «Руха» Ростислав Лях оценил прошедший сезон в исполнении львовского клуба:

«Предыдущий сезон вызвал смешанные чувства. С одной стороны это был лучший результат «Руха» в УПЛ, а с другой – команде не хватило совсем немного, чтобы выйти в еврокубки.

В целом можно сказать, что это был хороший сезон, команда по-новому проявила себя. «Рух» показывал интересный футбол, который нравился нашим болельщикам. Как результат, у нас много было сборников, многими игроками заинтересовались клубы из других стран. Это показатель того, что мы хорошо и правильно работали.

Конечно, все в команде понимали, насколько мы приблизились к нашей заветной мечте. Поэтому было очень обидно, что в последнем туре «Рух» не попал в еврокубки. Но мы уже отпустили эту ситуацию, а сейчас начинается новый сезон и перед нами стоят новые цели.

Мы обсуждали, анализировали с командой свои матчи и сделали выводы. Конечно, нам это надолго отложится в памяти. Постараемся не допустить тех ошибок в определенных моментах, которые мешали «Руху» побеждать. Поэтому мы смотрим только вперед и сосредоточены на том, чтобы двигаться дальше и прогрессировать».