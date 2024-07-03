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  4. Брагару признался, с кем сильнее всего ждет встречи в Динамо
Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 11:33 | Обновлено 03 июля 2024, 12:30
1683
0

Брагару признался, с кем сильнее всего ждет встречи в Динамо

Новичок киевлян – об адаптации

03 июля 2024, 11:33 | Обновлено 03 июля 2024, 12:30
1683
0
Брагару признался, с кем сильнее всего ждет встречи в Динамо
ФК Динамо Киев. Максим Брагару

Полузащитник Максим Брагару стал участником автограф-сессии с болельщиками киевского «Динамо» и ответил на несколько вопросов.

Среди прочего, 21-летний игрок рассказал, с кем сильнее всего ждет встречи в команде.

«Адаптация проходит положительно. У нас двухразовые тренировки, общаемся с ребятами, становимся одной семьей. Вскоре к нам присоединятся сборники, особенно я жду Жору Бущана и его шутки», – признался Брагару.

Ранее сообщалось, что Максим Брагару поменял статус перед переходом в «Динамо».

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Максим Брагару Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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