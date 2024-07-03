Брагару признался, с кем сильнее всего ждет встречи в Динамо

Полузащитник Максим Брагару стал участником автограф-сессии с болельщиками киевского «Динамо» и ответил на несколько вопросов.

Среди прочего, 21-летний игрок рассказал, с кем сильнее всего ждет встречи в команде.

«Адаптация проходит положительно. У нас двухразовые тренировки, общаемся с ребятами, становимся одной семьей. Вскоре к нам присоединятся сборники, особенно я жду Жору Бущана и его шутки», – признался Брагару.

Ранее сообщалось, что Максим Брагару поменял статус перед переходом в «Динамо».