Брагару признался, с кем сильнее всего ждет встречи в Динамо
Новичок киевлян – об адаптации
Полузащитник Максим Брагару стал участником автограф-сессии с болельщиками киевского «Динамо» и ответил на несколько вопросов.
Среди прочего, 21-летний игрок рассказал, с кем сильнее всего ждет встречи в команде.
«Адаптация проходит положительно. У нас двухразовые тренировки, общаемся с ребятами, становимся одной семьей. Вскоре к нам присоединятся сборники, особенно я жду Жору Бущана и его шутки», – признался Брагару.
Ранее сообщалось, что Максим Брагару поменял статус перед переходом в «Динамо».
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