Украина. Премьер лига24 мая 2024, 10:17 | Обновлено 24 мая 2024, 10:20
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Поменял статус перед Динамо. Новичок киевлян сделал девушке предложение
Максим Брагару решил жениться
24 мая 2024, 10:17 | Обновлено 24 мая 2024, 10:20
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Полузащитник одесского «Черноморца» Максим Брагару, который будущим летом станет игроком киевского «Динамо», сделал предложение своей возлюбленной по имени Марии.
Девушка ответила согласием 21-летнему уроженцу Одесской области.
Так что в Киев из Одессы Максим Брагару переедет в статусе жениха.
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