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Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 10:17 | Обновлено 24 мая 2024, 10:20
851
0

Поменял статус перед Динамо. Новичок киевлян сделал девушке предложение

Максим Брагару решил жениться

24 мая 2024, 10:17 | Обновлено 24 мая 2024, 10:20
851
0
Поменял статус перед Динамо. Новичок киевлян сделал девушке предложение
ФК Черноморец Одесса. Максим Брагару

Полузащитник одесского «Черноморца» Максим Брагару, который будущим летом станет игроком киевского «Динамо», сделал предложение своей возлюбленной по имени Марии.

Девушка ответила согласием 21-летнему уроженцу Одесской области.

Так что в Киев из Одессы Максим Брагару переедет в статусе жениха.

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Максим Брагару Черноморец Одесса Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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