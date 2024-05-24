Поменял статус перед Динамо. Новичок киевлян сделал девушке предложение

Полузащитник одесского «Черноморца» Максим Брагару, который будущим летом станет игроком киевского «Динамо», сделал предложение своей возлюбленной по имени Марии.

Девушка ответила согласием 21-летнему уроженцу Одесской области.

Так что в Киев из Одессы Максим Брагару переедет в статусе жениха.