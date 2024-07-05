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Уимблдон
05 июля 2024, 04:58 | Обновлено 05 июля 2024, 05:09
516
0

Очередная соперница Свитолиной подтвердила свои проблемы со здоровьем

Украинку ждет встреча с Онс Жабер

05 июля 2024, 04:58 | Обновлено 05 июля 2024, 05:09
516
0
Очередная соперница Свитолиной подтвердила свои проблемы со здоровьем
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Представительница Туниса Онс Жабер (№10 WTA) рассказала о серьезности проблемы с коленом, которая у нее есть.

«Я смирилась, что у меня всегда будет болеть колено. Может, я и хорошо бегаю на корте, но иногда это сложнее. Я очень ответственно отношусь к упражнениям. Знаю, что если пропущу один день, то упражнения не помогут. Поэтому я стараюсь быть осторожна. Сейчас это уже часть меня. И важно смириться, что у меня всегда будет болеть колено», – рассказал Жабер.

Как известно, 4 июля Онс Жабер во втором круге Уимблдонского турнира обыграла американскую теннисистку Робин Монтгомери (6:1, 7:5).

В третьем круге английского мейджора Жабер сойдется на корте с украинской Элиной Свитолиной, которая ранее обыграла немку Юле Нимайер (6:3, 6:4).

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Онс Жабер Элина Свитолина Уимблдон-2024
Юрій Остроумов Источник: Wimbledon
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