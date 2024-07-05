СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июля

В пятницу, 5 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Испания – Германия

2.74 – 3.32 – 2.96

22:00 Португалия – Франция

3.60 – 3.12 – 2.47

04:00 Венесуэла – Канада

2.91 – 3.01 – 3.02

КИБЕРСПОРТ

22:00 Movistar – Heretics

2.20 – 1.60

23:00 Barca – UCAM

1.57 – 2.25