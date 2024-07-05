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05 июля 2024, 18:31 |
33
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

05 июля 2024, 18:31 |
33
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 5 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Испания – Германия

Ggbet 2.74 – 3.32 – 2.96

22:00 Португалия – Франция

Ggbet 3.60 – 3.12 – 2.47

04:00 Венесуэла – Канада

Ggbet 2.91 – 3.01 – 3.02

КИБЕРСПОРТ

22:00 Movistar – Heretics

Ggbet 2.20 – 1.60

23:00 Barca – UCAM

Ggbet 1.57 – 2.25

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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