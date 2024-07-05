Другие новости05 июля 2024, 18:31 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
05 июля 2024, 18:31 |
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В пятницу, 5 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Испания – Германия
22:00 Португалия – Франция
04:00 Венесуэла – Канада
КИБЕРСПОРТ
22:00 Movistar – Heretics
23:00 Barca – UCAM
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