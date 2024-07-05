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  4. ВИДЕО. Сине-желтые цвета! Шахтер презентовал новую форму на сезон 2024/25
Украина. Премьер лига
05 июля 2024, 11:22 | Обновлено 05 июля 2024, 11:53
1828
10

ВИДЕО. Сине-желтые цвета! Шахтер презентовал новую форму на сезон 2024/25

«Горняки» презентовали три комплекта игровой формы

05 июля 2024, 11:22 | Обновлено 05 июля 2024, 11:53
1828
10
ВИДЕО. Сине-желтые цвета! Шахтер презентовал новую форму на сезон 2024/25
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» и технический партнер клуба PUMA представили новую форму сезона-2024/25.

Домашний и выездной комплект представлен в традиционных цветах донецкого клуба – черном и оранжевом. А вот третий комплект является нововведением, «горняки» впервые в истории сыграют в сине-желтых цветах.

«Шахтер» является действующим чемпионом Украины, «горняки» также будут играть в новопредставленной форме в Лиге чемпионов 2024/25.

Ранее киевский клуб «Динамо» представил новую форму сезона-2024/25.

ВИДЕО. Сине-желтые цвета! Шахтер презентовал новую форму на сезон 2024/25

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видео чемпионат Украины по футболу игровая форма Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 10
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NoMad
Iржаве ахмєтiвське лайно грає в патрiотизм. Краще б в 2014 такi прояви патрiотизму проти сєпарiв показав
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+1
ZloyDeda
Жовто-синя форма, як чужорідне тіло на гравцеві шахтаря, які її обрали як запасним і навряд в ній зіграють, особливо у міжнародних матчах. Все тільки для піару, наче такі вони "патріоти"...
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+1
Walle
Мені всі комплекти сподобались, і відео дуже класне
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+1
Pavel_i_CO
Колорадсько-гєоргієвскіє ленти на Львів-Арені.... Гидко на це дивитися 
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0
FunnyCat_____
Желто - синяя  лучше смотрится на игроке, чем просто на фото, а остальное - на любителя!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Prunus armeniaca
Правильно.    Шахт уже нема и можно сине-жёлтыми стать.    А против Динамо играть в красно-чёрном.
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0
easterly
Як лайно не перекрашуй - воно завжди буде лайном
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-6
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