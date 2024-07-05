Донецкий «Шахтер» и технический партнер клуба PUMA представили новую форму сезона-2024/25.

Домашний и выездной комплект представлен в традиционных цветах донецкого клуба – черном и оранжевом. А вот третий комплект является нововведением, «горняки» впервые в истории сыграют в сине-желтых цветах.

«Шахтер» является действующим чемпионом Украины, «горняки» также будут играть в новопредставленной форме в Лиге чемпионов 2024/25.

Ранее киевский клуб «Динамо» представил новую форму сезона-2024/25.

ВИДЕО. Сине-желтые цвета! Шахтер презентовал новую форму на сезон 2024/25