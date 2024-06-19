Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Что-то новенькое. Динамо презентовало новую форму на сезон 2024/25
Украина. Премьер лига
19 июня 2024, 10:04 |
1968
9

ВИДЕО. Что-то новенькое. Динамо презентовало новую форму на сезон 2024/25

Киевляне будут иметь три комплекта игровой формы на новый сезон

19 июня 2024, 10:04 |
1968
9
ВИДЕО. Что-то новенькое. Динамо презентовало новую форму на сезон 2024/25
ФК Динамо Київ

Киевское «Динамо» и New Balance представили три комплекта игровой формы на сезон 2024/25.

«Дизайн домашней формы обогащен вышиванковыми узорами с добавлением желтого цвета. Эта форма сочетает современную спортивную одежду с вечными традициями.

В этом сезоне мы отошли от традиционного сине-белого, и создали лимитированный комплект выездной формы в сине-желтых цветах, который является данью украинскому флагу, символизируя патриотизм и солидарность.

Третья форма имеет изумрудно-зеленый дизайн с брендингом золотого цвета. Она вдохновлена зеленой красотой киевских холмов, парков и куполами величественных киевских храмов, которые являются символом нашего древнего города», – говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

Ранее стала известна сумма трансфера третьего летнего новичка «Динамо».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Минай распрощался с рекордсменом команды
Жеребьевка Q2 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Стало известно, сколько заплатил Поворознюк игрокам Ингульца за выход в УПЛ
Динамо Киев игровая форма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
Футбол | 18 июня 2024, 20:05 85
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения

Михаил отправил Виолетте Грачевой большое количество роз

Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
Футбол | 18 июня 2024, 15:04 6
Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина

Бывший нападающий сборной Украины уверен в победе сине-желтых

Украинская шпажистка отказалась жать руку рашистке, и та грязно выругалась
Другие виды | 19.06.2024, 06:55
Украинская шпажистка отказалась жать руку рашистке, и та грязно выругалась
Украинская шпажистка отказалась жать руку рашистке, и та грязно выругалась
Дембельский аккорд. Игроки, для которых ЧЕ-2024 станет последним в карьере
Футбол | 18.06.2024, 14:41
Дембельский аккорд. Игроки, для которых ЧЕ-2024 станет последним в карьере
Дембельский аккорд. Игроки, для которых ЧЕ-2024 станет последним в карьере
Алан АУССИ: «Наши хотели победить Румынию на мастерстве»
Футбол | 19.06.2024, 10:33
Алан АУССИ: «Наши хотели победить Румынию на мастерстве»
Алан АУССИ: «Наши хотели победить Румынию на мастерстве»
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
well
дуже клева форма! всі комплекти
Ответить
+2
Demid Romanchik
Верните Adidas и форму 1998-2000 ... Лучшая 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Cityzen83
Синьо/жовта дуже не погана - решта таке собі.
Ответить
0
Diesel
це триндець.
ну реально, невже важко подивитись на форму з АПЛ чи Бундес ліги
Ответить
-2
Alex T
Херь какая-то
Ответить
-2
zelc006
То баба, чи мужик?
Ответить
-3
Первый Среди Равных
Фігня
Ответить
-4
JLF
Якась шляпа. Білий ніби зі старого комплекту постільної білизни пошили.
Ответить
-6
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
18.06.2024, 07:21 19
Бокс
ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
17.06.2024, 19:01 29
Футбол
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
17.06.2024, 18:15 63
Футбол
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
18.06.2024, 10:07 33
Футбол
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
17.06.2024, 21:20
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
19.06.2024, 07:01 15
Футбол
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
18.06.2024, 10:41 76
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на провальный старт Евро-2024 Румыния – Украина 
ВИДЕО. Реакция Реброва на провальный старт Евро-2024 Румыния – Украина 
17.06.2024, 23:55 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем