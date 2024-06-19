ВИДЕО. Что-то новенькое. Динамо презентовало новую форму на сезон 2024/25

Киевское «Динамо» и New Balance представили три комплекта игровой формы на сезон 2024/25.

«Дизайн домашней формы обогащен вышиванковыми узорами с добавлением желтого цвета. Эта форма сочетает современную спортивную одежду с вечными традициями.

В этом сезоне мы отошли от традиционного сине-белого, и создали лимитированный комплект выездной формы в сине-желтых цветах, который является данью украинскому флагу, символизируя патриотизм и солидарность.

Третья форма имеет изумрудно-зеленый дизайн с брендингом золотого цвета. Она вдохновлена зеленой красотой киевских холмов, парков и куполами величественных киевских храмов, которые являются символом нашего древнего города», – говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

Ранее стала известна сумма трансфера третьего летнего новичка «Динамо».