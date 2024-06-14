Стала известна сумма трансфера третьего летнего новичка Динамо

По информации бразильских СМИ, «Динамо» заплатит 1,5 миллиона долларов за трансфер центрального защитника «Форталезы» Брайана Себальоса.

Игрок подпишет с киевлянами контракт на 5 лет, а бразильский клуб получит определенный процент от следующего трансфера колумбийского футболиста.

23-летний Себальос провел за «Форталезу» 47 матчей, но в 2024 году на правах аренды выступает за колумбийский «Атлетико Хуниор».

«Динамо» этим летом подписало универсала Максима Брагару и хавбека Александра Пихаленка.