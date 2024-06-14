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Украина. Премьер лига
14 июня 2024, 08:48 | Обновлено 14 июня 2024, 08:49
2923
2

Стала известна сумма трансфера третьего летнего новичка Динамо

Киевляне заплатят 1,5 миллиона долларов

14 июня 2024, 08:48 | Обновлено 14 июня 2024, 08:49
2923
2
Стала известна сумма трансфера третьего летнего новичка Динамо
Globo. Брайан Себальос

По информации бразильских СМИ, «Динамо» заплатит 1,5 миллиона долларов за трансфер центрального защитника «Форталезы» Брайана Себальоса.

Игрок подпишет с киевлянами контракт на 5 лет, а бразильский клуб получит определенный процент от следующего трансфера колумбийского футболиста.

23-летний Себальос провел за «Форталезу» 47 матчей, но в 2024 году на правах аренды выступает за колумбийский «Атлетико Хуниор».

«Динамо» этим летом подписало универсала Максима Брагару и хавбека Александра Пихаленка.

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Форталеза Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Globoesporte
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GloryUkraine
Навіщо підписувати центрального захисника з Бразилії?  
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