Украина. Премьер лига14 июня 2024, 08:48 | Обновлено 14 июня 2024, 08:49
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Стала известна сумма трансфера третьего летнего новичка Динамо
Киевляне заплатят 1,5 миллиона долларов
14 июня 2024, 08:48 | Обновлено 14 июня 2024, 08:49
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По информации бразильских СМИ, «Динамо» заплатит 1,5 миллиона долларов за трансфер центрального защитника «Форталезы» Брайана Себальоса.
Игрок подпишет с киевлянами контракт на 5 лет, а бразильский клуб получит определенный процент от следующего трансфера колумбийского футболиста.
23-летний Себальос провел за «Форталезу» 47 матчей, но в 2024 году на правах аренды выступает за колумбийский «Атлетико Хуниор».
«Динамо» этим летом подписало универсала Максима Брагару и хавбека Александра Пихаленка.
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Навіщо підписувати центрального захисника з Бразилії?
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