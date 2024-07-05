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Чемпионат Европы
05 июля 2024, 19:14 | Обновлено 05 июля 2024, 19:15
1768
0

ФОТО. Кроос травмировал Педри в игре Испания – Германия и не получил желтую

Тони жестко сфолил на старте поединка, на поле появился Дани Ольмо

05 июля 2024, 19:14 | Обновлено 05 июля 2024, 19:15
1768
0
ФОТО. Кроос травмировал Педри в игре Испания – Германия и не получил желтую
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Штутгарте 5 июля проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «МХП Арена». Время начала игры – 19:00 по Киеву.

На старте поединка Тони Кроос жестко сфолил против Педри и не получил желтую карточку.

Педри сумел подняться, но через несколько секунд снова свалился на газон. Вместо него вышел Дани Ольмо.

ФОТО. Кроос травмировал Педри в игре Испания – Германия и не получил желтую

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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