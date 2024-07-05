В немецком Штутгарте 5 июля проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

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Встреча проходит на стадионе «МХП Арена». Время начала игры – 19:00 по Киеву.

На старте поединка Тони Кроос жестко сфолил против Педри и не получил желтую карточку.

Педри сумел подняться, но через несколько секунд снова свалился на газон. Вместо него вышел Дани Ольмо.

ФОТО. Кроос травмировал Педри в игре Испания – Германия и не получил желтую