ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА дисквалифицировал героя сборной Турции на 2 матча

Апелляционная инстанция УЕФА официально сообщила о дисквалификации на два матча футболиста сборной Турции Мериха Демирала, который после второго гола в ворота Австрии в матче 1/8 финала Евро-2024 показал «ультранационалистический жест Волчий салют».

В описании к дисквалификации сказано, что игрок получил бан «за несоблюдение общих принципов поведения, за нарушение основных правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера и за придание футболу дурной славы».

В 1/4 финала Турция сыграет против команды Нидерландов. Матч состоится 6 июля в Берлине, начало в 22:00 по Киеву.