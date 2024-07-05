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  4. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА дисквалифицировал героя сборной Турции на 2 матча
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 14:18 |
1233
9

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА дисквалифицировал героя сборной Турции на 2 матча

Мерих Демирал сможет сыграть только в финале

05 июля 2024, 14:18 |
1233
9
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА дисквалифицировал героя сборной Турции на 2 матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Мерих Демирал

Апелляционная инстанция УЕФА официально сообщила о дисквалификации на два матча футболиста сборной Турции Мериха Демирала, который после второго гола в ворота Австрии в матче 1/8 финала Евро-2024 показал «ультранационалистический жест Волчий салют».

В описании к дисквалификации сказано, что игрок получил бан «за несоблюдение общих принципов поведения, за нарушение основных правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера и за придание футболу дурной славы».

В 1/4 финала Турция сыграет против команды Нидерландов. Матч состоится 6 июля в Берлине, начало в 22:00 по Киеву.

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Владимир Клепач Источник: УЕФА
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Комментарии 9
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onco-clown
ничего, в финале сыграть успеет
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+2
RUX
А Беллінгем прямо еталон для наслідування. Так чому одному штраф іншому дискваліфікація?
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0
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Первый Среди Равных
Показав рокерську "козу" - вилетів з турніру. А слухав би Брітні Спірс - не було б проблем. 
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-1
nazarp
Ці п*дари з УЄФА і за Бандеру чіплялись. Нехай бл*ді бардаком у футболі займаються, а не розказують що там можна показувати і говорити а що не можна.
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-1
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samird
Дебіл. Підвів команду.
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-2
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