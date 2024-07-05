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  4. Сыграют с Аяксом. Ворскла и Колос узнали соперниц в женской Лиге чемпионов
Лига чемпионов
05 июля 2024, 14:40 | Обновлено 05 июля 2024, 14:45
441
0

Сыграют с Аяксом. Ворскла и Колос узнали соперниц в женской Лиге чемпионов

Состоялась жеребьевка первого раунда предстоящего чемпионского турнира

05 июля 2024, 14:40 | Обновлено 05 июля 2024, 14:45
441
0
Сыграют с Аяксом. Ворскла и Колос узнали соперниц в женской Лиге чемпионов
УЕФА

В Ньоне прошла жеребьевка первого раунда розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона-2024/2025.

Во второй раз в истории Украина будет представлена в женском чемпионском турнире двумя клуба - полтавской «Ворсклой», которая является чемпионом страны, и ковалевским «Колос», имеющим статус вице-чемпиона.

Волею жребия «Ворскла» попала в группу 10 Пути чемпионов. В полуфинале мини-турнира полтавская команда померится силами с латвийской командой РФС из Риги. Матч состоится 4 сентября. В случае победы «Ворскла» 7 сентября сыграет за путевку во второй этап Лиги чемпионов с победителем пары «Ференцварош» Венгрия – «Флора» Эстония.

«Колос» оказался в группе 3 Пути представителей. 4 сентября команда из Ковалевки в 1/2 финала мини-турнира сойдется с «Аяксом» из Амстердама. В случае успеха в игре с нидерландками «Колос» 7 сентября сойдется за путевку в следующий этап с победителем пары «Брондбю» Дания – «Фиорентина» Италия.

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жеребьевка Лига чемпионов по футболу среди женщин Ворскла Полтава Колос Ковалевка
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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