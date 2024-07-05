Испания – Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Евро-2024
В немецком Штутгарте 5 июля проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.
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Встреча проходит на стадионе «МХП Арена». Время начала игры – 19:00 по Киеву.
Евро-2024. 1/4 финала. Штутгарт, 5 июля
Испания – Германия – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Ольмо, 51
(новость обновляется)
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Испания – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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