Испания – Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В немецком Штутгарте 5 июля проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

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Встреча проходит на стадионе «МХП Арена». Время начала игры – 19:00 по Киеву.

Евро-2024. 1/4 финала. Штутгарт, 5 июля

Испания – Германия – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Ольмо, 51

(новость обновляется)

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Испания – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция