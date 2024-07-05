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Чемпионат Европы
05 июля 2024, 19:55 | Обновлено 05 июля 2024, 20:18
3152
0

Испания – Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Евро-2024

05 июля 2024, 19:55 | Обновлено 05 июля 2024, 20:18
3152
0
Испания – Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Штутгарте 5 июля проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «МХП Арена». Время начала игры – 19:00 по Киеву.

Евро-2024. 1/4 финала. Штутгарт, 5 июля

Испания – Германия – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Ольмо, 51

(новость обновляется)

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Испания – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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