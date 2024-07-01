Ярмоленко признался, кто был лучшим футболистом: Ребров или Шевченко?
Вингер «Динамо» высказался о легендах украинского футбола
Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко ответил на вопрос, кто был лучшим футболистом, Андрей Шевченко или Сергей Ребров.
«Трудный вопрос, назовешь одного, главный тренер не будет вызывать в сборную, назовешь другого – это президент УАФ, также не будут вызывать, обоих выбираю (смеется). Но если честно, то в детстве моим кумиром был Шевченко, мне он нравился. Но когда я подрос, то понял, что Ребров также классный футболист», – сказал Ярмоленко.
Ранее вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о своем отношении к тому, что он может побить рекорд Андрея Шевченко по голам в национальной команде.
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