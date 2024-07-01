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  4. Ярмоленко признался, кто был лучшим футболистом: Ребров или Шевченко?
Чемпионат Украины
01 июля 2024, 13:37 | Обновлено 01 июля 2024, 14:42
1613
1

Ярмоленко признался, кто был лучшим футболистом: Ребров или Шевченко?

Вингер «Динамо» высказался о легендах украинского футбола 

01 июля 2024, 13:37 | Обновлено 01 июля 2024, 14:42
1613
1
Ярмоленко признался, кто был лучшим футболистом: Ребров или Шевченко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко ответил на вопрос, кто был лучшим футболистом, Андрей Шевченко или Сергей Ребров.

«Трудный вопрос, назовешь одного, главный тренер не будет вызывать в сборную, назовешь другого – это президент УАФ, также не будут вызывать, обоих выбираю (смеется). Но если честно, то в детстве моим кумиром был Шевченко, мне он нравился. Но когда я подрос, то понял, что Ребров также классный футболист», – сказал Ярмоленко.

Ранее вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о своем отношении к тому, что он может побить рекорд Андрея Шевченко по голам в национальной команде.

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Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Динамо Киев Сергей Ребров Андрей Шевченко
Дмитро Олійник Источник: ВЗбирна
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Комментарии 1
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umnuy2
ярмола топчик особенно для сборной-если посматреть сколько он важных положил в сборной то моё мнение что он лучше для сборной чем Шева но если брать международную карьеру то тут Шева глыба
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