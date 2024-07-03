Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом

Это изначально была крайне нетипичная и необычная трансферная сделка для «Шахтера». Весной минувшего года «горняки» за 800 тысяч евро подписали молодого опорного полузащитника «ЛДУ» Кито Дениля Кастильо, с которым оформили пятилетнее трудовое соглашение, вступавшее в силу с 1 июля.

Летом Кастильо, ставший первым эквадорским легионером в истории «Шахтера», присоединился к команде Патрика ван Леувена, провел с ней тренировочные сборы и понемногу начал привыкать к абсолютно новым для него реалиям. Нидерландский тренер, очевидно, доверял Денилю, потому как под его руководством молодой опорный хавбек успел сыграть 41 минуту в рамках 6 матчей украинской Премьер-лиги. Немного, однако вполне достаточно для игрока, который лишь в «Шахтере» попробовал на зуб профессиональный футбол как таковой, ведь «ЛДУ Кито» Дениль покинул, так и не сыграв ни одного матча за взрослую команду.

Профайл Кастильо действительно выглядел весьма интересным для «Шахтера». Это рослый (189 см), но в то же время очень подвижный, достаточно скоростной и техничный футболист, который по своим характеристикам и стилю игры напоминал что-то среднее между Тарасом Степаненко и Фредом. С одной стороны Дениля хвалили за его цепкость и неуступчивость на поле, с другой – эквадорец умело подключался к атакам и был способен становиться там очень полезной опцией. Последнее выглядело крайне важным и интересным для «Шахтера», особенно в матчах национального чемпионата, где обороняться приходится куда меньше, а вот взламывать плотные оборонительные построения соперников – едва ли не в каждом поединке.

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Однако после увольнения Патрика ван Леувена Дениль Кастильо оказался абсолютно невостребованным у нового коуча «горняков» Марино Пушича. Можно было бы заподозрить, что эквадорец приходил в донецкий клуб исключительно под нидерландского тренера, так сказать, по его «кадровой квоте», как Новатус Мироши, например, однако, во-первых, подобных данных у автора этих строк нет, а во-вторых, на мысли об обратном наталкивают тогдашние слова спортивного директора «Шахтера» Дарио Срны.

Сразу после подписания Кастильо хорватский специалист буквально рассыпался в хвалебных одах в адрес новобранца «горняков». Слушая Дарио, тяжело было даже представить, что такой футболист, как Дениль, очень быстро окажется ненужным «Шахтеру» и – более того – от него решат избавиться.

«Мы следили за этим футболистом очень долго. Наши скауты предложили его, нам понравился. Сумасшедший потенциал у Кастильо, он может принести пользу «Шахтеру». Он отличается от тех игроков, которые сейчас есть у «Шахтера». Рост 189 сантиметров, хорошая техника у него, хорошую работу он проводит на поле как № 6, № 8. У него очень большой талант, и я рад, что мы его подписали», – сказал Срна и добавил: «Как вы знаете, раньше мы больше смотрели на бразильский рынок, но сейчас немного поменяли вектор. Есть и в Венесуэле хорошие футболисты, в Колумбии, в Эквадоре. Они везде сегодня растут, и наша цель, цель скаутской службы, чтобы находить молодых талантов, которые готовы играть в «Шахтере».

Когда в январе 2024-го «Шахтер» решил отпустить Кастильо в аренду на полгода в «Партизан», никакого диссонанса не возникло. Прежде всего, читалось желание руководства «горняков» найти команду, где молодой эквадорец будет регулярно появляться на поле, играть и прогрессировать, и кроме того, на тот момент наставником сербов являлся хороший знакомый Срны и всего топ-менеджмента «Шахтера» Игор Дуляй. Его обещаний регулярно задействовать Кастильо в официальных матчах хватило, чтобы «оранжево-черные» одобрили арендную сделку.

В «Партизане» Кастильо действительно выходил на поле достаточно часто, хотя и проводил в целом на нем не так много времени. Но итоговый показатель за несколько месяцев аренды у Дениля в сербской команде оказался вполне пристойным – 756 минут в рамках 15 матчей, а также 2 забитых мяча и 1 результативная передача. Даже после отставки Дуляя, которая случилась в конце апреля, эквадорский опорник все равно сохранил место в основной обойме и продолжал появляться на поле.

Выкупить контракт Кастильо у «Партизана» попросту не было возможностей: соответствующая опция в соглашении между клубами прописана не была, а торговаться по перспективному южноамериканцу с «горняками» для сербов виделось делом абсолютно бесперспективным. Поэтому они и отступили, однако на трансферную авансцену неожиданно вышли представители «Мидтьюлланда».

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Датский клуб предложил не аренду, а полноценный трансфер эквадорца и в «Шахтере» внезапно согласились. Почему внезапно? Да потому что после слов Срны о сумасшедшем потенциале Кастильо как-то не верилось, что Марино Пушич так и не даст Денилю шанса закрепиться в первой команде.

Да, с одной стороны «Шахтеру» удался весьма пристойный бизнес – купили Кастильо «горняки» за 800 тысяч евро, а продали в «Мидтьюлланд» всего через год уже впятеро дороже – за 4 миллиона. Но в этом-то и кроется абсолютная нетипичность произошедшего, ведь перед «горняками» никогда не стояла задача быстро использовать шанс по выгодной перепродаже легионеров. Наоборот, в клубе порой даже откровенно перетягивали с решениями по некоторым из иностранцев, в связи с чем те в конечном итоге так и уходили абсолютно бесплатно – в памяти все еще свежи примеры Бернарда, Веллингтона Нема, Исмаили, Дентиньо, Кайоде и многих других легионеров, которые покинули донецкий клуб свободными агентами, хотя, очевидно, вполне могли оказаться и проданными, если бы клуб об этой опции задумался несколько раньше.

Почему же «Шахтер», который все еще не нашел очевидного преемника для Тараса Степаненко в опорной зоне полузащиты, так легко расстался с Денилем Кастильо? Ответ на этот вопрос, возможно, когда-то даст сам Дарио Срна, столь лестно отзывавшийся об эквадорце, а пока же логично предположить, что что-то в хавбеке «горняков» все-таки не устроило.

Поговаривают, что в «Шахтере» считали Кастильо чересчур худощавым. Для его роста молодой эквадорец действительно выглядел, пусть футболист ни в коей мере не сочтет подобное сравнение оскорбительным, как «цапля» – длинные ноги, легкость при беговой работе, ощущение какой-то даже «воздушности»… Однако в «Мидтьюлланде», судя из информации, которая есть в публичной плоскости, подобные характеристики вовсе не смутили скаутов клуба. Наоборот, датчане сегодня так же радуются подписанию Кастильо, как когда-то это делал Срна. Приблизительно с такими же восхищенными характеристиками и ожиданиями на будущее. При этом, давайте отдавать себе отчет, что у «Мидтьюлланда» точно есть «нюх» на качественных и перспективных исполнителей, ведь именно отсюда в топовые чемпионаты Европы переехали ивуариец Усман Дьоманде, норвежец Александер Серлот, нигериец Франк Ониека и некоторые другие весьма известные в нынешнем футбольном мире личности.

Но вместо попыток развивать и «прокачивать» Кастильо «Шахтер» решил пойти другим путем – купил почти уже 23-летнего тунисца Алаа Грама, способного сыграть как в центре обороны, так и в опорной зоне. За Грама, по неофициальной информации, «горняки» отдали 2 миллиона евро, что вдвое меньше, нежели удалось получить от продажи Кастильо. Другой вопрос, что Грам и старше Дениля, да и также на момент перехода в «Шахтер» не имеет ровным счетом никакой практики выступления в европейском футболе, хотя за «Сфаксьен» и сыграл под сотню официальных поединков.

Вероятно, Кастильо просто не приглянулся Пушичу, а боснийский тренер сейчас имеет тотальное доверие от руководства. И здесь также случилась в определенной степени нетипичная для «Шахтера» история, ведь когда-то Алан Патрик также не виделся для Мирчи Луческу игроком, способным играть в основе «горняков». Но бразильца упорно держали на контракте, отдавая по арендам, а уже с уходом румына хавбек вернулся и расцвел в «Шахтере» во всей красе, превратившись на какое-то время даже в лидера команды. Впрочем, тогда, как поговаривали, Патрика сохранил для клуба лично Ринат Ахметов. Сейчас же, в случае с Денилем Кастильо, не помогли даже яркие хвалебные речи в адрес способностей эквадорца от Дарио Срны…

Что еще интересно: случай с Кастильо вряд ли можно считать единичным для нынешней кадровой политики «горняков». Стоит вспомнить как минимум недавний уход в аренду в «Цинциннати» Кевина Келси, который, в отличие от Кастильо, успел явно продемонстрировать свой реально высокий уровень потенциала, и которого, очевидно, в «Шахтере» мы уже не увидим, так как американский клуб имеет опцию выкупа и должно произойти что-то экстраординарное, чтобы он ею не воспользовался.

А ведь и Келси, и Кастильо, и нескольких бразильских легионеров «Шахтер» приобретал с целью построения новой команды. Однако если все потенциальные кандидаты в состав «селесао» в донецком клубе остались, то ни венесуэльца, ни эквадорца там уже нет. Как, собственно, и других представителей Южной Америки. Вот и понимай после этого, с чем приходится сталкиваться: то ли с «внутривидовой» конкуренцией, то ли с возвратом к исключительно бразильскому вектору (хотя трансфер Грама как минимум выбивается из этой концепции), то ли просто в «Шахтере» осознали, что не всех можно и удастся продать за десятки миллионов евро, а нужно зарабатывать деньги и на менее значимых сделках, проводя их по нескольку за сезон. Последним, в конце концов, не брезгуют даже богатеи и гранды вроде «Манчестер Сити» (вспоминаем, откуда в «Шахтер» перебирался Оларенважу Кайоде), так почему ж «перебирать харчами» представителю УПЛ?

Как бы там ни было, а нынешнее лето, похоже, будет весьма интересным с точки зрения кадровых решений не только в «Динамо», где идет своего рода перестройка после Мирчи Луческу теперь уже под требования Александра Шовковского, но и в стане главного оппонента «бело-синих» – «Шахтера». Тем интереснее будет наблюдать, чем все закончится, и чья стратегия весной следующего года ознаменуется завоеванием чемпионства.