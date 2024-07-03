Ювентус подписывает хавбека. Он сын легенды клуба и брат форварда Интера

«Ювентус» согласовал с «Ниццей» трансфер центрального полузащитника Хефрена Тюрама ориентировочно за 25 миллионов евро. Контракт рассчитан на 5 лет.

23-летний игрок в минувшем сезоне провел 29 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Хефрен является сыном известнейшего в прошлом французского защитника Лилиана Тюрама и братом нынешнего форварда «Интера» Маркуса Тюрама.

Летом туринский клуб уже оформил трансфер хавбека Дугласа Луиса.