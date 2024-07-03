Известно, что надо сделать Испании, чтобы пройти Германию на Евро-2024
Команды сойдутся в матче 1/4 финала
В пятницу, 5 июля, на чемпионате Европы 2024 в 1/4 финала отношения между собой выяснят сборные Испании и Германии (начало игры – в 19:00 по киевскому времени).
Немцы являются хозяевами Евро-2024. А вот команда Испании исторически на крупных турнирах играет провально со сборными, которые принимают соревнования. Так было на ЧМ-1934 (Италия), ЧМ-1950 (Бразилия), Евро-1980 (Италия), Евро-1984 (Франция), Евро-1988 (Германия), Евро-1996 (Англия), ЧМ-2002 (Южная Корея), Евро-2004 (Португалия) и ЧМ-2018 (россия).
Поэтому, испанской команде, чтобы рассчитывать на выход в полуфинал в противостоянии с Бундестим, необходимо переписать свою историю.
Напомним, вингер сборной Германии Лерой Сане назвал особенность будущего матча с командой Испании на Евро-2012.
🔍 Some curiosities ahead of the Spain vs Germany quarterfinal...— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 3, 2024
Spain have NEVER won against the host team in the Euro and World Cup knockout stage.
World Cup 1934 - Italy ❌
World Cup 1950 - Brazil ❌
EURO 1980 - Italy ❌
EURO 1984 - France ❌
EURO 1988 - Germany ❌
EURO… pic.twitter.com/Kpg0qkUwRJ
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