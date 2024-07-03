Известно, что надо сделать Испании, чтобы пройти Германию на Евро-2024

В пятницу, 5 июля, на чемпионате Европы 2024 в 1/4 финала отношения между собой выяснят сборные Испании и Германии (начало игры – в 19:00 по киевскому времени).

Немцы являются хозяевами Евро-2024. А вот команда Испании исторически на крупных турнирах играет провально со сборными, которые принимают соревнования. Так было на ЧМ-1934 (Италия), ЧМ-1950 (Бразилия), Евро-1980 (Италия), Евро-1984 (Франция), Евро-1988 (Германия), Евро-1996 (Англия), ЧМ-2002 (Южная Корея), Евро-2004 (Португалия) и ЧМ-2018 (россия).

Поэтому, испанской команде, чтобы рассчитывать на выход в полуфинал в противостоянии с Бундестим, необходимо переписать свою историю.

Напомним, вингер сборной Германии Лерой Сане назвал особенность будущего матча с командой Испании на Евро-2012.