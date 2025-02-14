Три гранда. Чемпион Европы привлекает внимание сразу нескольких клубов
Дани Вивиан привлекает внимание «Атлетико», «Ман Юнайтед» и «Ливерпуля»
Испанский защитник «Атлетик» Бильбао Дани Вивиан привлекает внимание нескольких европейских грандов, сообщает Fichajes.
По информации источника, 25-летний защитник интересен мадридскому «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю».
Дани выиграл чемпионат Европы 2024 года в составе сборной Испании.
В текущем сезоне Дани Вивиан провел 30 матчей на клубном уровне и забил 3 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «МЮ» предложил 70 млн евро за хавбека «Барселоны».
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