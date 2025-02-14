Три гранда. Чемпион Европы привлекает внимание сразу нескольких клубов

Испанский защитник «Атлетик» Бильбао Дани Вивиан привлекает внимание нескольких европейских грандов, сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний защитник интересен мадридскому «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю».

Дани выиграл чемпионат Европы 2024 года в составе сборной Испании.

В текущем сезоне Дани Вивиан провел 30 матчей на клубном уровне и забил 3 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «МЮ» предложил 70 млн евро за хавбека «Барселоны».