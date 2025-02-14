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  4. Три гранда. Чемпион Европы привлекает внимание сразу нескольких клубов
Англия
14 февраля 2025, 01:01 |
77
0

Три гранда. Чемпион Европы привлекает внимание сразу нескольких клубов

Дани Вивиан привлекает внимание «Атлетико», «Ман Юнайтед» и «Ливерпуля»

14 февраля 2025, 01:01 |
77
0
Три гранда. Чемпион Европы привлекает внимание сразу нескольких клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Вивиан

Испанский защитник «Атлетик» Бильбао Дани Вивиан привлекает внимание нескольких европейских грандов, сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний защитник интересен мадридскому «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю».

Дани выиграл чемпионат Европы 2024 года в составе сборной Испании.

В текущем сезоне Дани Вивиан провел 30 матчей на клубном уровне и забил 3 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «МЮ» предложил 70 млн евро за хавбека «Барселоны».

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Дани Вивиан Атлетик Бильбао сборная Испании по футболу Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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