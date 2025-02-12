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  4. МЮ предложил 70 млн евро за хавбека Барселоны. Это не Педри или де Йонг
Испания
12 февраля 2025, 11:30 |
1027
2

МЮ предложил 70 млн евро за хавбека Барселоны. Это не Педри или де Йонг

Сменить клубную прописку может Фермин Лопес

12 февраля 2025, 11:30 |
1027
2
МЮ предложил 70 млн евро за хавбека Барселоны. Это не Педри или де Йонг
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Фермином Лопесом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, «красные дьяволы» уже предложили за 21-летнего футболиста 70 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» согласился отпустить Каземиро.

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Фермин Лопес Барселона Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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Victor673256ua
МЮ десь гроші знайшов. Чи готуються когось продати?
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