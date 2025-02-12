МЮ предложил 70 млн евро за хавбека Барселоны. Это не Педри или де Йонг

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Фермином Лопесом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, «красные дьяволы» уже предложили за 21-летнего футболиста 70 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» согласился отпустить Каземиро.