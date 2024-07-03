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Германия
03 июля 2024, 10:18 | Обновлено 03 июля 2024, 10:19
381
0

Вингер Германии назвал особенность будущего матча с Испанией на Евро

Лерой Сане – о будущей игре 1/4 финала турнира

03 июля 2024, 10:18 | Обновлено 03 июля 2024, 10:19
381
0
Вингер Германии назвал особенность будущего матча с Испанией на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Вингер сборной Германии Лерой Сане дал оценку предстоящему поединку 1/4 финала чемпионата Европы 2024 с командой Германии, который состоится в пятницу, 5 июля (начало – в 19:00 по киевскому времени).

«Считаю, что сборные Германии и Испании показывают лучший футбол на этом турнире. Болельщики во всем мире предвкушают этот матч.

Испанцы много атакуют, но у такой игры есть и оборотная сторона. Открывается пространство, это может сыграть на руку сопернику. Надеюсь, у нас получится воспользоваться своими шансами», – заявил Сане.

Ранее капитан сборной Германии Илкай Гюндоган назвал две лучшие сборные Евро-2024.

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Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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