Вингер Германии назвал особенность будущего матча с Испанией на Евро

Вингер сборной Германии Лерой Сане дал оценку предстоящему поединку 1/4 финала чемпионата Европы 2024 с командой Германии, который состоится в пятницу, 5 июля (начало – в 19:00 по киевскому времени).

«Считаю, что сборные Германии и Испании показывают лучший футбол на этом турнире. Болельщики во всем мире предвкушают этот матч.

Испанцы много атакуют, но у такой игры есть и оборотная сторона. Открывается пространство, это может сыграть на руку сопернику. Надеюсь, у нас получится воспользоваться своими шансами», – заявил Сане.

Ранее капитан сборной Германии Илкай Гюндоган назвал две лучшие сборные Евро-2024.