Вингер Германии назвал особенность будущего матча с Испанией на Евро
Лерой Сане – о будущей игре 1/4 финала турнира
Вингер сборной Германии Лерой Сане дал оценку предстоящему поединку 1/4 финала чемпионата Европы 2024 с командой Германии, который состоится в пятницу, 5 июля (начало – в 19:00 по киевскому времени).
«Считаю, что сборные Германии и Испании показывают лучший футбол на этом турнире. Болельщики во всем мире предвкушают этот матч.
Испанцы много атакуют, но у такой игры есть и оборотная сторона. Открывается пространство, это может сыграть на руку сопернику. Надеюсь, у нас получится воспользоваться своими шансами», – заявил Сане.
Ранее капитан сборной Германии Илкай Гюндоган назвал две лучшие сборные Евро-2024.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Винченцо Монтеллы вышли в четвертьфинал Евро-2024
Артем приблизился к трансферу в «Атлетико»