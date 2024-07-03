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  4. Капитан Германии назвал две лучшие сборные Евро-2024
Германия
03 июля 2024, 09:40 | Обновлено 03 июля 2024, 09:51
1526
0

Капитан Германии назвал две лучшие сборные Евро-2024

Илкай Гюндоган – о предстоящем матче с командой Испании

03 июля 2024, 09:40 | Обновлено 03 июля 2024, 09:51
1526
0
Капитан Германии назвал две лучшие сборные Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган рассказал, чего ждет от поединка 1/4 финала чемпионата Европы 2024 с командой Испании, которая состоится в пятницу, 5 июля (начало – в 19:00 по киевскому времени).

«Это будет, безусловно, матч равных. Думаю, эти две команды показывают лучший футбол на турнире. Обе команды хотят владеть мячом и, собственно, делают это долго.

Думаю, ключевым будет то, как мы или они справимся в те моменты, когда не будем владеть мячом. Кто не запаникует, сохранит спокойствие и будет спокойно ждать своей возможности, чтобы вернуть себе мяч и выжать из этого максимум», – признался Гюндоган.

Напомним, в 1/8 финала Германия обыграла Данию (2:0), а Испания разгромила Грузию (4:1).

Ранее сообщалось, что украинцы Лунин и Довбик вошли в команду разочарований Евро-2024.

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Илкай Гюндоган сборная Германии по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024 Испания - Германия
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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