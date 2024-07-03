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Сборная УКРАИНЫ
03 июля 2024, 09:22 | Обновлено 03 июля 2024, 09:33
584
2

Лунин и Довбик вошли в команду разочарований Евро. Кто еще провалился?

Украинцы попали в неприятную компанию

03 июля 2024, 09:22 | Обновлено 03 июля 2024, 09:33
584
2
Лунин и Довбик вошли в команду разочарований Евро. Кто еще провалился?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин и нападающий «сине-желтых» Артем Довбик вошли в одну из версий символической сборной чемпионата Европы 2024, которая составлена из игроков-разочарований, представляющих команды, уже покинувшие турнир.

Как известно, сборная Украины на Евро-2024 не смогла выйти из группы, набрав 4 очка в трех матчах.

Лунин защищал ворота украинской команды в матче 1-го тура против Румынии (0:3), а Довбик принял участие во всех трех матчах групповой стадии, в которых результативными действиями не отметился.

Кроме украинцев, в команду разочарований Евро-2024 вошли шотландцы Райан Портеус и Эндрю Робертсон, бельгийцы Ян Вертонген и Доди Лукебакио, хорват Йошка Гвардиол, итальянцы Давиде Фраттези и Джанлука Скамакка, а также сербы Неманья Гудели и Сергей Милинкович-Савич.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» следит за игроком сборной Италии, который может стать партнером украинца Александра Зинченко.

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Евро-2024 сборная Украины по футболу Андрей Лунин Артем Довбик
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Дані Рохас
Замахали копиум разводить, таковы реалии
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0
Alex T
Ой та хватит уже, раскудахтвлись, по очкам так нормально в этой группе и сыграли, как смогли, потолок был бы вылететь в сл стадии на этом и все, не сложилось, а то начали тут финал полуфинал … тренерский штаб надо мощный что б на такое рассчитывать 
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0
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