Лунин и Довбик вошли в команду разочарований Евро. Кто еще провалился?

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин и нападающий «сине-желтых» Артем Довбик вошли в одну из версий символической сборной чемпионата Европы 2024, которая составлена из игроков-разочарований, представляющих команды, уже покинувшие турнир.

Как известно, сборная Украины на Евро-2024 не смогла выйти из группы, набрав 4 очка в трех матчах.

Лунин защищал ворота украинской команды в матче 1-го тура против Румынии (0:3), а Довбик принял участие во всех трех матчах групповой стадии, в которых результативными действиями не отметился.

Кроме украинцев, в команду разочарований Евро-2024 вошли шотландцы Райан Портеус и Эндрю Робертсон, бельгийцы Ян Вертонген и Доди Лукебакио, хорват Йошка Гвардиол, итальянцы Давиде Фраттези и Джанлука Скамакка, а также сербы Неманья Гудели и Сергей Милинкович-Савич.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» следит за игроком сборной Италии, который может стать партнером украинца Александра Зинченко.