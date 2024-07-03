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  4. Станет партнером Зинченко? Арсенал следит за игроком сборной Италии
Англия
03 июля 2024, 09:04 |
430
3

Станет партнером Зинченко? Арсенал следит за игроком сборной Италии

«Канонирам» интересен Риккардо Калафьори

03 июля 2024, 09:04 |
430
3
Станет партнером Зинченко? Арсенал следит за игроком сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Калафьори

В поле зрения лондонского «Арсенала» находится 22-летний защитник сборной Италии Риккардо Калафьори.

Сообщается, что внимание клуба из Лондона, цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, игрок «Болоньи» привлет выступлениями на Евро-2024 в форме своей национальной сборной.

Ранее сообщалось, что Риккардо Калафьори стал исторической личностью для сборной Италии после матча с командой Испании (0:1) в группе чемпионата Европы.

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Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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Boodya
Так Зіну ж хотіли продати, а тут вже "партнером" чи ви забули?
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