Станет партнером Зинченко? Арсенал следит за игроком сборной Италии

В поле зрения лондонского «Арсенала» находится 22-летний защитник сборной Италии Риккардо Калафьори.

Сообщается, что внимание клуба из Лондона, цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, игрок «Болоньи» привлет выступлениями на Евро-2024 в форме своей национальной сборной.

Ранее сообщалось, что Риккардо Калафьори стал исторической личностью для сборной Италии после матча с командой Испании (0:1) в группе чемпионата Европы.