Назначили капитаном. Серхио Рамос сыграет первый матч за Монтеррей

Испанский защитник Серхио Рамос в субботу, 22 февраля, дебютирует в чемпионате Мексики. На матч против «Атлетико Сан-Луис» 38-летний футболист выйдет с капитанской повязкой.

Серхио Рамос присоединился к «Монтеррею» в феврале этого года. Контракт рассчитан на один год.

«Серхио Рамос выглядит в очень хорошей форме и очень взволнован, а там посмотрим, как сложится матч», – сказал главный тренер «Монтеррея» Мартин Демикелис.

Рамосу доверили роль капитана. Его опыт и авторитет не подлежит сомнению.

«Меня не слишком беспокоит вопрос капитанства, в раздевалке есть лидеры… Серхио, мне не нужно это говорить, он один из лучших защитников в истории футбола, и его личность как капитана, уважение, которым он пользуется, и характер привели его к этой роли», – подчеркнул аргентинский специалист.

Ранее сообщалось, что жена Серхио Рамоса отказалась переезжать с ним в Мексику.