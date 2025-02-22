Назначили капитаном. Серхио Рамос сыграет первый матч за Монтеррей
Легенда мадридского «Реала» и сборной Испании продолжает карьеру в Мексике
Испанский защитник Серхио Рамос в субботу, 22 февраля, дебютирует в чемпионате Мексики. На матч против «Атлетико Сан-Луис» 38-летний футболист выйдет с капитанской повязкой.
Серхио Рамос присоединился к «Монтеррею» в феврале этого года. Контракт рассчитан на один год.
«Серхио Рамос выглядит в очень хорошей форме и очень взволнован, а там посмотрим, как сложится матч», – сказал главный тренер «Монтеррея» Мартин Демикелис.
Рамосу доверили роль капитана. Его опыт и авторитет не подлежит сомнению.
«Меня не слишком беспокоит вопрос капитанства, в раздевалке есть лидеры… Серхио, мне не нужно это говорить, он один из лучших защитников в истории футбола, и его личность как капитана, уважение, которым он пользуется, и характер привели его к этой роли», – подчеркнул аргентинский специалист.
Ранее сообщалось, что жена Серхио Рамоса отказалась переезжать с ним в Мексику.
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