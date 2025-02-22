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22 февраля 2025, 13:49 | Обновлено 22 февраля 2025, 13:51
203
0

Назначили капитаном. Серхио Рамос сыграет первый матч за Монтеррей

Легенда мадридского «Реала» и сборной Испании продолжает карьеру в Мексике

22 февраля 2025, 13:49 | Обновлено 22 февраля 2025, 13:51
203
0
Назначили капитаном. Серхио Рамос сыграет первый матч за Монтеррей
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Испанский защитник Серхио Рамос в субботу, 22 февраля, дебютирует в чемпионате Мексики. На матч против «Атлетико Сан-Луис» 38-летний футболист выйдет с капитанской повязкой.

Серхио Рамос присоединился к «Монтеррею» в феврале этого года. Контракт рассчитан на один год.

«Серхио Рамос выглядит в очень хорошей форме и очень взволнован, а там посмотрим, как сложится матч», – сказал главный тренер «Монтеррея» Мартин Демикелис.

Рамосу доверили роль капитана. Его опыт и авторитет не подлежит сомнению.

«Меня не слишком беспокоит вопрос капитанства, в раздевалке есть лидеры… Серхио, мне не нужно это говорить, он один из лучших защитников в истории футбола, и его личность как капитана, уважение, которым он пользуется, и характер привели его к этой роли», – подчеркнул аргентинский специалист.

Ранее сообщалось, что жена Серхио Рамоса отказалась переезжать с ним в Мексику.

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Сергей Турчак Источник: Footmercato
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