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10 февраля 2025, 02:12 | Обновлено 10 февраля 2025, 02:13
206
0

ФОТО. Жена легендарного футболиста отказалась переезжать с ним в Мексику

Серхио Рамос будет жить один...

10 февраля 2025, 02:12 | Обновлено 10 февраля 2025, 02:13
206
0
ФОТО. Жена легендарного футболиста отказалась переезжать с ним в Мексику
Instagram. Серхио Рамос, Пилар Рубио и дети

38-летний испанский защитник Серхио Рамос завершил свой переход в мексиканский клуб «Монтеррей».

По информации испанских медиа, футболист в этом путешествии будет один.

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Его жена – Пилар Рубио – приняла решение остаться в Мадриде, вместе с детьми, это позволит ей сосредоточиться на карьере и не подвергать детей резким переменам:

«Пилар Рубио не поедет в Мексику вместе с Серхио Рамосом», — цитируют журналиста/ютубера Хави Де Ойоса несколько испанских СМИ. «В прошлую пятницу кто-то из близких к Пилар сказал мне, что она устала от переездов. Она уехала с ним в Париж, затем Рамос отправился в Севилью. Позже она решила переехать в Мадрид по профессиональным причинам. Ей очень нравится там жить. Когда Рамос принял это решение, она сказала: «На этот раз я не уступлю, я уже уступала дважды. Теперь я остаюсь здесь, в Мадриде. Семья остается здесь». Серхио поедет один. Она больше не может выносить очередной переезд».

Контракт Серхио с мексиканский клубом истекает в декабре этого года.

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фото lifestyle Серхио Рамос Пилар Рубио Монтеррей
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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