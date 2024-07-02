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Англия
02 июля 2024, 21:20 | Обновлено 02 июля 2024, 21:24
1744
1

Первый летний новичок. Манчестер Сити подписывает лидера Жироны

Савио получит 5-летний контракт

02 июля 2024, 21:20 | Обновлено 02 июля 2024, 21:24
1744
1
Первый летний новичок. Манчестер Сити подписывает лидера Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Савио

«Манчестер Сити» в ближайшее время объявит о подписании 5-летнего контракта с бразильским атакующим полузащитником Савиньо (Савио Морейра).

Игрок «Жироны» станет первым летним новичком команды Жузепа Гвардиолы. Наставник уже проинформировал 20-летнего игрока, что он входит в его планы и получит шанс в первой команде.

Савио был одним из лидеров «Жироны», которая по итогам минувшего сезона вышла в Лигу чемпионов. Хавбек забил 9 голов и сделал 10 результативных передач.

Сейчас футболист находится в расположении сборной Бразилии на Копа Америка.

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Савио Морейра Манчестер Сити Жирона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Saar
Півзахист Жирони різко став слабшим!
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