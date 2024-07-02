Первый летний новичок. Манчестер Сити подписывает лидера Жироны

«Манчестер Сити» в ближайшее время объявит о подписании 5-летнего контракта с бразильским атакующим полузащитником Савиньо (Савио Морейра).

Игрок «Жироны» станет первым летним новичком команды Жузепа Гвардиолы. Наставник уже проинформировал 20-летнего игрока, что он входит в его планы и получит шанс в первой команде.

Савио был одним из лидеров «Жироны», которая по итогам минувшего сезона вышла в Лигу чемпионов. Хавбек забил 9 голов и сделал 10 результативных передач.

Сейчас футболист находится в расположении сборной Бразилии на Копа Америка.