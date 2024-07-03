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Чемпионат Европы
03 июля 2024, 12:11 |
411
0

Тренер Украины U-19: Не было клубов, отказавшихся отпустить игроков на Евро

Михайленко оценил подготовку к чемпионату Европы

03 июля 2024, 12:11 |
411
0
Тренер Украины U-19: Не было клубов, отказавшихся отпустить игроков на Евро
УАФ. Дмитрий Михайленко

Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке команды к старту чемпионата Европы. Турнир пройдет в Северной Ирландии, а соперниками по группе будут хозяева, а также Италия и Норвегия.

«Сбор будет в Польше, рядом с Гдыней. Неделю, немного меньше. Оттуда уезжаем в Северную Ирландию. Контрольные матчи? Будет одна игра с командой высшего дивизиона Польши 9 июля».

«Пока никто не отказался (отпускать игроков – прим), ни один клуб не забирает игроков. До сих пор все игроки должны быть, я с ними на связи. Ко всем, кто был, мы добавили тех, кто набрал форму, начал играть во взрослых командах. Есть все, кто был в [квалификации в] Северной Македонии, и еще несколько новых игроков».

«Соперники? Северная Ирландия [на Евро] потому, что принимает этот турнир. Остальные команды пробились через очень сложную конкуренцию. Норвегия и Италия – очень сильные команды, очень хорошего уровня. Уже их видел. Северная Ирландия – более низкий уровень, но они все равно будут готовиться и очень мотивированы. Нужно знать, за счет чего мы должны побеждать и готовиться», – сказал Михайленко.

Украина стартует на Евро 15 июля матчем против Северной Ирландии.

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Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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