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  4. К защитнику Шахтера есть интерес на Ближнем Востоке
Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 12:43 |
367
0

К защитнику Шахтера есть интерес на Ближнем Востоке

Марлон последний год отыграл в Бразилии за «Флуминенсе»

03 июля 2024, 12:43 |
367
0
К защитнику Шахтера есть интерес на Ближнем Востоке
Mailson Santana/FFC. Марлон

28-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон, который последний год отыграл на правах Annexe 7 ФИФА за «Флуминенсе», в ближайшее время может перейти в новую команду.

30 июня у игрока закончился временный контракт с «Флуминенсе», а о продлении сотрудничества стороны не договорились, так как Марлон отказался идти на требование клуба о понижении зарплаты.

В «Шахтер», как сообщает источник, центрбек также не вернется. Отмечается, что Марлон снова активировал положение Annexe 7 ФИФА и теперь волен распоряжаться своим ближайшим будущим без учета позиции «Шахтера».

Интерес к Марлону, помимо «Флуминенсе», сейчас проявляет неназванный клуб с Ближнего Востока.

Стоит отметить, что в мае минувшего года ФИФА официально отрапортовала о том, что Annexe 7 будет действовать до 30 июня 2024-го. После того никаких дополнительных объявлений о продлении срока действия этого временного положения к трансферным правилам от организации не поступало.

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Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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