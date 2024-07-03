К защитнику Шахтера есть интерес на Ближнем Востоке

28-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон, который последний год отыграл на правах Annexe 7 ФИФА за «Флуминенсе», в ближайшее время может перейти в новую команду.

30 июня у игрока закончился временный контракт с «Флуминенсе», а о продлении сотрудничества стороны не договорились, так как Марлон отказался идти на требование клуба о понижении зарплаты.

В «Шахтер», как сообщает источник, центрбек также не вернется. Отмечается, что Марлон снова активировал положение Annexe 7 ФИФА и теперь волен распоряжаться своим ближайшим будущим без учета позиции «Шахтера».

Интерес к Марлону, помимо «Флуминенсе», сейчас проявляет неназванный клуб с Ближнего Востока.

Стоит отметить, что в мае минувшего года ФИФА официально отрапортовала о том, что Annexe 7 будет действовать до 30 июня 2024-го. После того никаких дополнительных объявлений о продлении срока действия этого временного положения к трансферным правилам от организации не поступало.