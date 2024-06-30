Руководство «Флуминенсе», который после 12 туров неожиданно занимает последнее место в турнирной таблице бразильской Серии А, хотело бы сохранить в составе команды 28-летнего центрбека Марлона.

Контракт футболиста принадлежит «Шахтеру», однако после февраля 2022 года Марлон отказался играть в Украине и, применяя положения Annexe 7 ФИФА, выступал за другие команды на временных правах – «Монцу» и «Флуминенсе».

30 июня временное соглашение Марлона с «Флуминенсе» заканчивается, и «трехцветные» уже начали дискуссию с «Шахтером» о новой аренде игрока на один сезон, за которую не придется выплачивать отступных.

Кроме того, боссы «Флуминенсе» также хотят, чтобы Марлон, в случае согласия на продление аренды, пошел на снижение требований по зарплате, в сравнении с нынешними.

Отметим, что Марлон является воспитанником «Флуминенсе», из которого летом 2016 года переехал в «Барселону», с чего и начался европейский вектор его карьеры.

Ранее спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна допускал, что Марлон может стать одним из тех бразильцев, которые летом вернутся в команду.