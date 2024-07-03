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  4. Кто вместо Григорчука? Известны претенденты на пост тренера Черноморца
Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 10:48 |
681
0

Кто вместо Григорчука? Известны претенденты на пост тренера Черноморца

Главным претендентом стал Бабич

03 июля 2024, 10:48 |
681
0
Кто вместо Григорчука? Известны претенденты на пост тренера Черноморца
ФК Мариуполь. Александр Бабич

«Черноморец» перед стартом предсезонной подготовки остался без наставника – команду покинул Роман Григорчук, который будет работать с азербайджанским «Нефтчи».

Главным претендентом на пост тренера является экс-наставник «Зари» и «Мариуполя» Александр Бабич, который ранее уже работал с одесской командой.

Последние сезоны Бабич работает в Болгарии.

Кроме того, рассматриваются кандидатуры Юрия Калитвинцева и Сергея Ковальца, однако фаворитом является Бабич.

Сейчас тренировочным процессом руководит Анатолий Диденко.

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Черноморец Одесса Александр Бабич Сергей Ковалец Юрий Калитвинцев назначение тренера чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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