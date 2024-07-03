Украина. Премьер лига03 июля 2024, 10:48 |
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Кто вместо Григорчука? Известны претенденты на пост тренера Черноморца
Главным претендентом стал Бабич
03 июля 2024, 10:48 |
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«Черноморец» перед стартом предсезонной подготовки остался без наставника – команду покинул Роман Григорчук, который будет работать с азербайджанским «Нефтчи».
Главным претендентом на пост тренера является экс-наставник «Зари» и «Мариуполя» Александр Бабич, который ранее уже работал с одесской командой.
Последние сезоны Бабич работает в Болгарии.
Кроме того, рассматриваются кандидатуры Юрия Калитвинцева и Сергея Ковальца, однако фаворитом является Бабич.
Сейчас тренировочным процессом руководит Анатолий Диденко.
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