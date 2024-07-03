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Португалия
03 июля 2024, 11:11 | Обновлено 03 июля 2024, 11:17
187
0

Бенфика начала тренировочный сбор. Трубина с командой нет

Анатолий отдыхает после Евро

03 июля 2024, 11:11 | Обновлено 03 июля 2024, 11:17
187
0
Бенфика начала тренировочный сбор. Трубина с командой нет
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

«Бенфика» начала тренировочный сбор в рамках подготовки к новому сезону. В списке игроков, которые уже прибыли в расположение команды, нет Анатолия Трубина.

Украинский вратарь получил дополнительные дни отдыха после чемпионата Европы. Пока нет информации, когда именно игрок присоединится к партнерам.

Трубин перешел в «Бенфику» год назад после трансфера из «Шахтера» и быстро стал основным вратарем команды. В минувшем сезоне провел 48 матчей, 17 раз сыграл на ноль.

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Бенфика Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу
Иван Зинченко Источник: A Bola
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