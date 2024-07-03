Португалия03 июля 2024, 11:11 | Обновлено 03 июля 2024, 11:17
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Бенфика начала тренировочный сбор. Трубина с командой нет
Анатолий отдыхает после Евро
03 июля 2024, 11:11 | Обновлено 03 июля 2024, 11:17
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«Бенфика» начала тренировочный сбор в рамках подготовки к новому сезону. В списке игроков, которые уже прибыли в расположение команды, нет Анатолия Трубина.
Украинский вратарь получил дополнительные дни отдыха после чемпионата Европы. Пока нет информации, когда именно игрок присоединится к партнерам.
Трубин перешел в «Бенфику» год назад после трансфера из «Шахтера» и быстро стал основным вратарем команды. В минувшем сезоне провел 48 матчей, 17 раз сыграл на ноль.
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