Бенфика начала тренировочный сбор. Трубина с командой нет

«Бенфика» начала тренировочный сбор в рамках подготовки к новому сезону. В списке игроков, которые уже прибыли в расположение команды, нет Анатолия Трубина.

Украинский вратарь получил дополнительные дни отдыха после чемпионата Европы. Пока нет информации, когда именно игрок присоединится к партнерам.

Трубин перешел в «Бенфику» год назад после трансфера из «Шахтера» и быстро стал основным вратарем команды. В минувшем сезоне провел 48 матчей, 17 раз сыграл на ноль.