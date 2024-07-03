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Англия
03 июля 2024, 12:01 | Обновлено 03 июля 2024, 12:27
346
0

Экс-тренер Германии предсказал проблемы Англии против Швейцарии

Юрген Клинсман – о будущем матче 1/4 финала Евро-2024

03 июля 2024, 12:01 | Обновлено 03 июля 2024, 12:27
346
0
Экс-тренер Германии предсказал проблемы Англии против Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клинсман

Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсман поделился ожиданиями от поединка 1/4 финала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии, который состоится в субботу, 6 июля.

«Возможно, Англии пора попробовать что-то новое на этом Евро. Может быть, Саутгейт решит сыграть со Швейцарией по схеме 4-4-2. Думаю, это может сработать. Четвертьфинал – это решающий момент, выиграй этот матч и окажешься в числе четырёх лучших европейских команд. В субботу Англии предстоит сыграть с лучшей командой Швейцарии всех времен. Англичанам будет непросто, возможно, даже сложнее, чем со словаками в 1/8 финала», – заявил Клинсман.

Матч Англия – Швейцария начнется в 19:00 по киевскому времени в субботу, 6 июля.

Ранее вингер сборной Германии Лерой Сане назвал особенность будущего матча с командой Испании на Евро-2024.

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Юрген Клинсман Евро-2024 сборная Англии по футболу сборная Швейцарии по футболу
Юрій Остроумов Источник: The Sun
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