Можно праздновать. Для Турции победа над Австрией стала исторической
Подопечные Винченцо Монтеллы вышли в четвертьфинал Евро-2024
2 июля на чемпионате Европы 2024 в Германии состоялся матч 1/8 финала между сборными Австрии и Турции.
Игра завершилась победой турецкой команды со счетом 2:1.
Сборная Турции впервые в истории выиграла матч плей-офф чемпионата Европы в основное время.
Ранее у сборной Турции была победа по пенальти в плей-офф Евро на сборной Хорватии в 1/8 финала турнира, который проводился в 2008 году. Тогда основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых 11-метровых турки выиграли 3-1.
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