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Турция
03 июля 2024, 07:12 | Обновлено 03 июля 2024, 07:20
1031
2

Можно праздновать. Для Турции победа над Австрией стала исторической

Подопечные Винченцо Монтеллы вышли в четвертьфинал Евро-2024

03 июля 2024, 07:12 | Обновлено 03 июля 2024, 07:20
1031
2
Можно праздновать. Для Турции победа над Австрией стала исторической
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июля на чемпионате Европы 2024 в Германии состоялся матч 1/8 финала между сборными Австрии и Турции.

Игра завершилась победой турецкой команды со счетом 2:1.

Сборная Турции впервые в истории выиграла матч плей-офф чемпионата Европы в основное время.

Ранее у сборной Турции была победа по пенальти в плей-офф Евро на сборной Хорватии в 1/8 финала турнира, который проводился в 2008 году. Тогда основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых 11-метровых турки выиграли 3-1.

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Евро-2024 сборная Турции по футболу сборная Австрии по футболу Австрия - Турция
Юрій Остроумов Источник: Squawka
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Комментарии 2
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Palmeiras
Поздравляем . Но на прошлом Евро у них в группе было 3 поражения.  Panta rhei )
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+1
Dfs2262ar
Взяли нормального тренера - ось і результат! 
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0
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