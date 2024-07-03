Можно праздновать. Для Турции победа над Австрией стала исторической

2 июля на чемпионате Европы 2024 в Германии состоялся матч 1/8 финала между сборными Австрии и Турции.

Игра завершилась победой турецкой команды со счетом 2:1.

Сборная Турции впервые в истории выиграла матч плей-офф чемпионата Европы в основное время.

Ранее у сборной Турции была победа по пенальти в плей-офф Евро на сборной Хорватии в 1/8 финала турнира, который проводился в 2008 году. Тогда основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых 11-метровых турки выиграли 3-1.