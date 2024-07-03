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03 июля 2024, 00:52 |
39
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

03 июля 2024, 00:52 |
39
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

04:00 Бразилия – Колумбия

Ggbet 1.97 – 3.35 – 4.35

04:00 Коста-Рика – Парагвай

Ggbet 4.35 – 3.45 – 1.93

ТЕННИС

13:00 Марта Костюк – Дарья Сэвилл

Ggbet 1.33 – 3.36

КИБЕРСПОРТ

21:00 VERDANT – NORD

Ggbet 2.20 – 1.60

22:00 DMG – BlueWhites

Ggbet 1.18 – 4.30

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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