Другие новости03 июля 2024, 00:52 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
03 июля 2024, 00:52 |
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В среду, 3 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
04:00 Бразилия – Колумбия
04:00 Коста-Рика – Парагвай
ТЕННИС
13:00 Марта Костюк – Дарья Сэвилл
КИБЕРСПОРТ
21:00 VERDANT – NORD
22:00 DMG – BlueWhites
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