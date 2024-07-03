Артета и Арсенал открыли переговоры. Контракт тренера завершается через год

Руководство «Арсенала» и наставник Микель Артета начали обсуждение нового контракта, так как нынешний договор наставника истекает уже летом 2025 года.

Сообщается, что спешки в переговорах нет, а стороны уверены, что смогут спокойно согласовать продление сотрудничества.

Сам Артета ранее не вел переговоры с другими клубами, включая «Барселону», которая демонстрировала интерес, потому что хочет остаться в лондонской команде.

В минувшем сезоне команда украинца Александра Зинченко до последнего вела борьбу за титул АПЛ с «Манчестер Сити», но проиграла с отставанием в два очка.