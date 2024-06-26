Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Надоели журналисты с вопросами о рекорде Шевченко»

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о своем отношении к тому, что он может побить рекорд Андрея Шевченко по голам в национальной команде.

У Ярмоленко 46 мячей – на два меньше, чем у Шевченко.

«Мне уже так надоели журналисты, которые это спрашивают. Может, люди посмотрят и перестанут задавать вопросы про рекорд. Для меня это четвертое Евро, и мне приятно, что я нахожусь тут, что я играю на таком турнире и отдаю силы за страну. Это классно».

«Ну, побью я рекорд Андрея Николаевича... Вы один день напишете про этот рекорд. Я и так останусь в истории команды».

«Для меня важно быть частью команды, а голы – это такое. Выйдет побить рекорд – хорошо, нет – значит, Андрей Шевченко заслуживает быть первым», – сказал Ярмоленко.