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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Надоели журналисты с вопросами о рекорде Шевченко»
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 15:30 |
1186
2

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Надоели журналисты с вопросами о рекорде Шевченко»

Игроку осталось два гола до результата Шевченко

26 июня 2024, 15:30 |
1186
2
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Надоели журналисты с вопросами о рекорде Шевченко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шевченко и Ярмоленко

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о своем отношении к тому, что он может побить рекорд Андрея Шевченко по голам в национальной команде.

У Ярмоленко 46 мячей – на два меньше, чем у Шевченко.

«Мне уже так надоели журналисты, которые это спрашивают. Может, люди посмотрят и перестанут задавать вопросы про рекорд. Для меня это четвертое Евро, и мне приятно, что я нахожусь тут, что я играю на таком турнире и отдаю силы за страну. Это классно».

«Ну, побью я рекорд Андрея Николаевича... Вы один день напишете про этот рекорд. Я и так останусь в истории команды».

«Для меня важно быть частью команды, а голы – это такое. Выйдет побить рекорд – хорошо, нет – значит, Андрей Шевченко заслуживает быть первым», – сказал Ярмоленко.

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Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко сборная Украины по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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OLDTROLL
Ярмола,зроби це сьогодні!)
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Бензар Євген
Аха, Шева дуже, а це зрозуміло і добре, хотів Золотого м'яча, а він вислизав з рук бо не вистачало того щоби блиснути у всіх турнірах, до того як все ж у 2004році йому підкорити вершину вдалося. Так ось, що він казав? Правильно. Казав, що не особливо то й потрібно. 
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