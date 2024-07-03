Не Испания или Франция. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Opta обновила шансы сборных на триумф перед стартом 1/4 финала ЧЕ
Завершились матчи 1/8 финала чемпионата Евро-2024.
После завершения матчей 1/8 финала Евро-2024 авторитетный статистический портал Opta проанализировал шансы на победу у сборных, которые продолжают участвовать в турнире.
Главным фаворитом называется сборная Германии по футболу, которая в 1/4 финала сыграет против Испании. Шансы на победу немцев на домашнем Евро оцениваются в 19.68%.
В топ-3 фаворитов также входят сборные Испании (18.60%) и Франции (18.57%), которой будет противостоять Португалия. Шансы Англии, которая называлась фаворитом после группового этапа, теперь оцениваются в 17.30%.
Фавориты Евро-2024 по версии Opta
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