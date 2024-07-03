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  4. Не Испания или Франция. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Чемпионат Европы
03 июля 2024, 10:57 |
1079
3

Не Испания или Франция. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024

Opta обновила шансы сборных на триумф перед стартом 1/4 финала ЧЕ

03 июля 2024, 10:57 |
1079
3
Не Испания или Франция. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Германии

Завершились матчи 1/8 финала чемпионата Евро-2024.

После завершения матчей 1/8 финала Евро-2024 авторитетный статистический портал Opta проанализировал шансы на победу у сборных, которые продолжают участвовать в турнире.

Главным фаворитом называется сборная Германии по футболу, которая в 1/4 финала сыграет против Испании. Шансы на победу немцев на домашнем Евро оцениваются в 19.68%.

В топ-3 фаворитов также входят сборные Испании (18.60%) и Франции (18.57%), которой будет противостоять Португалия. Шансы Англии, которая называлась фаворитом после группового этапа, теперь оцениваются в 17.30%.

Фавориты Евро-2024 по версии Opta

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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Chunga-Changa
А осьминога уже съели?)))
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+1
luceorius
 Чи бува це не той ШІ, який весною пророкував Барселоні виграш ЛЧ?  
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0
Saar
Сумніваюсь, що німці дійдуть, навіть до 1/2
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0
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