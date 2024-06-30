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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 19:44 | Обновлено 30 июня 2024, 19:45
103
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Франция – Бельгия

1 июня в 19:00 пройдет матч 1/8 финала Евро-2024

30 июня 2024, 19:44 | Обновлено 30 июня 2024, 19:45
103
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Франция – Бельгия
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 1 июля в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Англией. Начало поединка – в 19:00 по Киеву.

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Сборная Франции финишировала второй в группе D c 5 очками в активе, Бельгия стала второй в группе Е с 4 баллами. В четвертьфинале победители этого матча сыграют с Португалией или Словенией.

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Франция – Бельгия

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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