Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Франция – Бельгия
1 июня в 19:00 пройдет матч 1/8 финала Евро-2024
В понедельник, 1 июля в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Англией. Начало поединка – в 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Сборная Франции финишировала второй в группе D c 5 очками в активе, Бельгия стала второй в группе Е с 4 баллами. В четвертьфинале победители этого матча сыграют с Португалией или Словенией.
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Франция – Бельгия
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший чемпион мира уверен, что в реванше мы сможем все проверить
Смотрите лучшие моменты матча 1/8 финала Евро-2024