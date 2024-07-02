ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм отдал 40 миллионов за 17-летнего хавбека

«Тоттенхэм» официально сообщил о подписании 17-летнего центрального полузащитника «Лидса» Арчи Грэя. Контракт рассчитан на шесть лет – до лета 2030 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, она составила 40 миллионов фунтов. В составе «Тоттенхэма» Грэй будет выступать под 14-м номером.

В сезоне 2023/2024 Грэй провел 52 матча за «Лидс» во всех турнирах и отличился в них двумя голевыми передачами. Также выступает на позиции правого защитника.

На счету Грэя уже два матча и один забитый гол за молодежную сборную Англии U-21.

Ранее «Тоттенхэм» называли в числе претендентов на Виктора Цыганкова.