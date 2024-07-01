Большой выбор. Названы клубы, которые хотят подписать Цыганкова после Евро

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации Mundo Deportivo, среди всех игроков «Жироны» клубы АПЛ больше всего хотят подписать именно Цыганкова. «Астон Вилла» интересовалась украинским хавбеком еще прошлым летом, интерес «вилланов» сохранился. Кроме бирмингемцев, Цыганкова попытаются подписать этим летом два именитых клуба из Лондона – «Арсенал» и «Тоттенхэм». Кроме английских команд, в борьбу за трансфер Виктора вступила и «Бавария».

Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.

Ранее украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал трансферные слухи вокруг своего имени.