Диогу Кошта установил уникальное достижение на Евро

Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта стал пятым вратарем в истории финальных турниров чемпионатов Европы, сумевшим парировать три пенальти в послематчевых сериях. Но, если Джанлуиджи Буффон сделал три сейва в трех играх, Икер Касильяс, Унаи Симон и Джанлуиджи Доннарумма – в двух, то Диогу Кощта - в одной.

В 1/8 финала 24-летний португалец отразил удары словенцев Йосипа Иличича, Юре Балковца и Беньямина Вербича. К слову, стараниям Кошты футбольная лотерея в матче между Португалией и Словенией оказалась рекордно быстрой – для выявления победителя хватило всего 6 ударов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, отразившие три пенальти в послематчевых сериях