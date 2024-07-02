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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 14:11 | Обновлено 02 июля 2024, 14:17
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Диогу Кошта установил уникальное достижение на Евро

В поединке со Словенией португальский голкипер парировал три пенальти в послематчевой серии

02 июля 2024, 14:11 | Обновлено 02 июля 2024, 14:17
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0
Диогу Кошта установил уникальное достижение на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта

Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта стал пятым вратарем в истории финальных турниров чемпионатов Европы, сумевшим парировать три пенальти в послематчевых сериях. Но, если Джанлуиджи Буффон сделал три сейва в трех играх, Икер Касильяс, Унаи Симон и Джанлуиджи Доннарумма – в двух, то Диогу Кощта - в одной.

В 1/8 финала 24-летний португалец отразил удары словенцев Йосипа Иличича, Юре Балковца и Беньямина Вербича. К слову, стараниям Кошты футбольная лотерея в матче между Португалией и Словенией оказалась рекордно быстрой – для выявления победителя хватило всего 6 ударов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, отразившие три пенальти в послематчевых сериях

Вратарь

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Кто бил

Счет серии

Икер КАСИЛЬЯС

Испания

22.06.2008

1/4

Италия

Даниеле ДЕ РОССИ

4:2

22.06.2008

1/4

Италия

Антонио ДИ НАТАЛЕ

4:2

27.06.2012

1/2

Португалия

ЖОАУ МОУТИНЬЮ

4:2

Джанлуиджи БУФФОН

Италия

22.06.2008

1/4

Испания

Даниэль ГУИСА

2:4

24.06.2012

1/4

Англия

Эшли КОУЛ

4:2

02.07.2016

1/4

Германия

Томас МЮЛЛЕР

5:6

УНАИ СИМОН

Испания

02.07.2021

1/4

Швейцария

Фабиан ШЕР

3:1

02.07.2021

1/4

Швейцария

Мануэль АКАНДЖИ

3:1

07.07.2021

1/2

Италия

Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ

2:4

Джанлуиджи ДОННАРУММА

Италия

07.07.2021

1/2

Испания

Альваро МОРАТА

4:2

11.07.2021

Финал

Англия

Джейдон САНЧО

3:2

11.07.2021

Финал

Англия

Букайо САКА

3:2

ДИОГУ КОШТА

Португалия

01.07.2024

1/8

Словения

Йосип ИЛИЧИЧ

3:0

01.07.2024

1/8

Словения

Юре БАЛКОВЕЦО

3:0

01.07.2024

1/8

Словения

Беньямин ВЕРБИЧ

3:0
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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