Диогу Кошта установил уникальное достижение на Евро
В поединке со Словенией португальский голкипер парировал три пенальти в послематчевой серии
Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта стал пятым вратарем в истории финальных турниров чемпионатов Европы, сумевшим парировать три пенальти в послематчевых сериях. Но, если Джанлуиджи Буффон сделал три сейва в трех играх, Икер Касильяс, Унаи Симон и Джанлуиджи Доннарумма – в двух, то Диогу Кощта - в одной.
В 1/8 финала 24-летний португалец отразил удары словенцев Йосипа Иличича, Юре Балковца и Беньямина Вербича. К слову, стараниям Кошты футбольная лотерея в матче между Португалией и Словенией оказалась рекордно быстрой – для выявления победителя хватило всего 6 ударов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Вратари, отразившие три пенальти в послематчевых сериях
|
Вратарь
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Кто бил
|
Счет серии
|
Икер КАСИЛЬЯС
|
Испания
|
22.06.2008
|
1/4
|
Италия
|
Даниеле ДЕ РОССИ
|
4:2
|
|
|
22.06.2008
|
1/4
|
Италия
|
Антонио ДИ НАТАЛЕ
|
4:2
|
|
|
27.06.2012
|
1/2
|
Португалия
|
ЖОАУ МОУТИНЬЮ
|
4:2
|
Джанлуиджи БУФФОН
|
Италия
|
22.06.2008
|
1/4
|
Испания
|
Даниэль ГУИСА
|
2:4
|
|
|
24.06.2012
|
1/4
|
Англия
|
Эшли КОУЛ
|
4:2
|
|
|
02.07.2016
|
1/4
|
Германия
|
Томас МЮЛЛЕР
|
5:6
|
УНАИ СИМОН
|
Испания
|
02.07.2021
|
1/4
|
Швейцария
|
Фабиан ШЕР
|
3:1
|
|
|
02.07.2021
|
1/4
|
Швейцария
|
Мануэль АКАНДЖИ
|
3:1
|
|
|
07.07.2021
|
1/2
|
Италия
|
Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ
|
2:4
|
Джанлуиджи ДОННАРУММА
|
Италия
|
07.07.2021
|
1/2
|
Испания
|
Альваро МОРАТА
|
4:2
|
|
|
11.07.2021
|
Финал
|
Англия
|
Джейдон САНЧО
|
3:2
|
|
|
11.07.2021
|
Финал
|
Англия
|
Букайо САКА
|
3:2
|
ДИОГУ КОШТА
|
Португалия
|
01.07.2024
|
1/8
|
Словения
|
Йосип ИЛИЧИЧ
|
3:0
|
|
|
01.07.2024
|
1/8
|
Словения
|
Юре БАЛКОВЕЦО
|
3:0
|
|
|
01.07.2024
|
1/8
|
Словения
|
Беньямин ВЕРБИЧ
|
3:0
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