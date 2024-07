Журналист, которого обозвал Де Брюйне, ответил хавбеку

Итальянский журналист Танкреди Пальмери прокомментировал поведение лидера сборной Бельгии Кевина Де Брюйне, который вчера обозвал его придурком в микст-зоне после поражения 0:1 от Франции в 1/8 финала Евро-2024:

«Де Брюйне назвал меня дураком. Эй, Кевин, маленькая заметка для тебя: золотые поколения Франции, Англии, Германии и Испании, о которых ты упоминал, все они доходили до финала! Типичный футболист, который хочет, чтобы ему задавали только удобные вопросы. Развращенное дитя».

Напомним, Де Брюйне резко отреагировал на вопрос о том, что золотое поколение сборной Бельгии снова не смогло пробиться в финал крупного турнира.

Ahah DeBruyne just called me stupid.



Hey Kevin, little memo for you:



the golden generation you mentioned of France, England, Germany and Spain they ALL REACHED A FINAL!



Usual footballer that wants only question telling him how good they are.



Spoiled brat https://t.co/vuxnu8y9B1