«Футбольное издевательство». Экс-форвард сборной оценил провал Украины в ЛН

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.

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Через несколько дней после поединка поражение «сине-желтых» прокомментировал бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко:

«Это было футбольное издевательство. Шокирует не то, что наши проиграли, а то, как они играли. За два тайма «сине-желтые» смогли нанести лишь один удар в створ ворот. И это в решающем поединке, когда на кону – путевка в элитный дивизион! Есть немало претензий как к игрокам, так и к тренерскому штабу. Не понимаю, почему Ребров сделал так много замен».

Итог двухматчевого противостояния: Бельгия в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B.