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  4. ФЕДОРЧУК: «Зачем? Ребров выпустил на поле 5 защитников, а после матча...»
Лига наций
28 марта 2025, 15:34 |
1411
2

ФЕДОРЧУК: «Зачем? Ребров выпустил на поле 5 защитников, а после матча...»

Известный эксперт подверг критике главного тренера сборной Украины

28 марта 2025, 15:34 |
1411
2
ФЕДОРЧУК: «Зачем? Ребров выпустил на поле 5 защитников, а после матча...»
Олег Федорчук

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей – 4:3 в пользу бельгийцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Через несколько дней после поединка на поражение национальной сборной Украины отреагировал известный эксперт Олег Федорчук, в частности раскритиковав главного тренера «сине-желтых» Сергея Реброва:

«Он решил изо всех сил удержать преимущество – два гола, выставив на игру аж пять защитников. А после матча сделал очень странное заявление, мол, результаты в турнире Лиги наций не были очень важными. Если же матч неважен, то зачем Ребров выбрал сугубо защитный футбол со схемой 5-4-1? Почему отказался от атаки? Как говорится, вопросов больше, чем ответов. Украина очень неплохо сыграла 2 предыдущих матча с Бельгией на Евро и в Лиге наций. Почему же нельзя было так же свободно и непринужденно действовать и в третьем поединке?

Иван Калюжный был истощен после первой игры в Испании, и тренерский штаб должен был это заметить. В Генке он выглядел уставшим. Не лучше сыграли и Ярмолюк и Судаков. Также не понятно, почему с первых минут не выпустили Довбика, он неплохо действовал после того, как вышел на замену».

Итог двухматчевого противостояния: Бельгия в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Олег Федорчук Сергей Ребров
Дмитрий Вус Источник: Expres Online
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Комментарии 2
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dydyyura
Ребров провалил сборную очередной раз 
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DK1970
Так Ребров всіх тримає за ідіотов. Це ж всім зрозуміло
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